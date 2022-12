118 Molise, Roberti: "Siamo in attesa di un confronto con Toma e Florenzano"

TERMOLI. "Abbiamo ascoltato le associazioni del 118 Molise e recepito le loro istanze.

Ora siamo in attesa di un confronto con Florenzano e il commissario Toma per capire, entro un paio di giorni, di più sul bando della gestione del servizio d'emergenza".

Così il sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti a proposito dell'incontro dei sindaci sulla protesta in atto delle associazioni che gestiscono il servizio di emergenza in Molise.

"Secondo gli operatori il costo, prezzo del servizio inserito nel bando è basso - prosegue Roberti -. E' necessario ascoltare anche le ragioni di Toma e Florenzano per avere un quadro completo. Prima di entrare nel merito è importante comprendere come mai nel bando sia riportato un prezzo non in linea con quanto previsto anche in altre regioni d'Italia". (ANSA).