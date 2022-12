Il Molise esiste, flussi turistici superiori al 2019

CAMPOBASSO. Il Molise è l'unica regione che nel 2021 ha fatto registrare, rispetto al 2019, un incremento delle presenze nel complesso degli esercizi ricettivi con una variazione pari al 3,7 per cento delle presenze totali. È quanto emerge dall'Annuario statistico italiano (Asi) 2022 dell'Istat.

Nella maggior parte delle regioni si è registrato un calo delle presenze totali che supera il 30 per cento rispetto al 2019. Solo nelle Marche e in Puglia le flessioni sono più contenute (-7,2 per cento la prima e -10,1 per cento la seconda). La notizia è stata battuta dall'agenzia di stampa Ansa, poi ne abbiamo approfondito i contenuti e nell'allegato si possono consultare anche le tabelle.

LO STUDIO

Nel 2021 i flussi turistici, che nel 2020 avevano subito un profondo shock a causa della pandemia, tornano a salire restando tuttavia ancora lontani dalle quote del 2019.

Rispetto al 2020 gli arrivi totali aumentano del 41,2 per cento e le presenze totali del 38,7 per cento mostrando quindi un segnale di ripresa che però non basta per tornare ai livelli pre-pandemici. Variazioni molto positive si rilevano principalmente per la clientela estera, che è cresciuta in tutte le ripartizioni ma soprattutto nel Sud e nelle Isole (+101,4 per cento e +112,8 per cento rispettivamente). Nel 2020 queste ripartizioni, insieme al Centro, erano state quelle che, in termini percentuali, avevano subito le flessioni maggiori di presenze dei clienti non residenti. Per i clienti residenti le variazioni delle presenze più elevate rispetto al 2020 si rilevano nelle Isole (+40 per cento circa) e nel Nord-Ovest (+34,0 per cento). Nonostante questo andamento positivo, i flussi turistici nella nostra penisola sono decisamente ridotti rispetto a quanto registrato negli anni precedenti. In confronto al 2019, infatti, si rileva una flessione degli arrivi del 40,1 per cento e delle presenze del 33,8 per cento. Sono principalmente i turisti stranieri i grandi assenti: -58,6 per cento gli arrivi e -51,9 per cento le presenze. Le ripartizioni geografiche che risentono maggiormente dell’assenza del turismo straniero sono il Centro (-67,1 per cento delle presenze rispetto al 2019), il Sud (-64,7 per cento) e le Isole (-57,9 per cento). Tuttavia flessioni molto elevate seppur più attenuate si rilevano anche nel Nord-Ovest e nel Nord-Est (-48,5 e -41,3 per cento rispettivamente).

Le maggiori flessioni in termini di presenze dei clienti residenti si rilevano invece nel Nord-Ovest (-20,6 per cento) mentre sembra andare decisamente meglio la situazione nelle Isole, dove si rileva una flessione del 7,0 per cento rispetto al 2019 e nel Nord-Est (-11,6 per cento) (Tavola 19.3).

Anche nel 2021, la distribuzione delle presenze turistiche per regione di destinazione presenta delle notevoli differenze tra la componente della clientela residente e quella non residente. La regione preferita dai clienti non residenti è il Veneto, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, dalla Lombardia e dalla Toscana; in questi territori si concentrano il 62,6 per cento del totale presenze estere.

Le regioni preferite dalla clientela residente sono Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Trentino-Alto Adige. In queste regioni la concentrazione delle presenze è molto più bassa rispetto a quella rilevata per i clienti stranieri: solo il 46,3 per cento del totale delle presenze residenti si concentra in questi territori (Tavola 19.3). Le regioni che nel 2021, rispetto all’anno precedente, registrano le variazioni più elevate in termini di presenze sono la Sardegna (+68,2 per cento), la Lombardia (+61,8), il Veneto (+55,8) e il Friuli-Venezia Giulia (+53,4). L’unica regione che presenta una flessione è la Valle d’Aosta dove, contrariamente a quanto si rileva per le altre regioni, si rileva un calo delle presenze del 13,7 per cento. Questa flessione è spiegata dal fatto che, mentre nel 2020 la stagione sciistica è stata in parte svolta, nel 2021 non è mai partita. Tali flessioni vanno ricondotte esclusivamente ai primi 3 mesi del 2021 e alla sola componente non residente della clientela (-14,2 per cento gli arrivi e -44,3 per cento le presenze).

Rispetto al 2019 le regioni che risentono ancora delle maggiori flessioni in termini di presenze sono il Lazio, la Campania e la Valle d’Aosta (rispettivamente -66,8, -51,3 e -47,8 per cento delle presenze). Nel Lazio, continua ad essere quasi completamente assente il turismo straniero: rispetto al 2019 si rileva una flessione del 82,0 per cento delle presenze. Lo stesso vale per la Campania e la Valle d’Aosta: -74,2 per cento le presenze straniere per la prima e - 72,7 per cento nella seconda. Una flessione molto elevata delle presenze straniere si rileva anche in Calabria (-71,3 per cento).

Nella maggior parte delle regioni, ad ogni modo, si registra un calo delle presenze totali che supera il 30 per cento rispetto al 2019. Solamente nelle Marche e in Puglia le flessioni sono più contenute (-7,2 per cento la prima e -10,1 per cento la seconda); al contrario, un incremento delle presenze nel complesso degli esercizi ricettivi rispetto al 2019 si rileva esclusivamente nel Molise, con una variazione pari a +3,7 per cento delle presenze totali.

In termini assoluti, nel 2021, le perdite maggiori di presenze si rilevano nel Lazio (26,1 milioni di presenze in meno rispetto al 2019) e in Veneto (20,6 milioni in meno). Tali perdite vanno ricondotte principalmente all’assenza della componente straniera: il Lazio infatti perde circa 20 milioni di presenze straniere rispetto al 2019, il Veneto 19,9 milioni.

Analizzando il complesso delle presenze nelle strutture alberghiere per regione di destinazione si nota che, anche nel 2021, il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e il Veneto sono le regioni con il più alto numero di presenze negli esercizi alberghieri, registrando, rispettivamente, 25,5, 23,3 e 20,3 milioni di notti, pari al 40,8 per cento del totale delle presenze negli esercizi alberghieri. In particolare, il Trentino-Alto Adige insieme al Veneto e alla Lombardia sono le uniche regioni dove si rileva il maggior numero di presenze straniere in Italia. Nella provincia di Bolzano le presenze straniere superano di gran lunga quelle italiane (38,4 per cento le presenze dei residenti contro il 61,6 per dei non residenti) (Tavola 19.4).

Rispetto al 2020 si rileva una variazione delle presenze pari al +37,5 per cento: le presenze dei clienti residenti aumentano del +32,0 per cento, quelle dei non residenti del +50,2 per cento. Questo andamento positivo delle presenze si riscontra in tutte le regioni italiane ad eccezione della Valle d’Aosta e della provincia autonoma di Trento (-20,3 per cento la prima e -6,2 per cento la seconda). A calare in queste regioni sono esclusivamente le presenze straniere (-55,2 per cento in Valle d’Aosta e -20,8 per cento a Trento). Questo, come già precisato sopra, è dipeso dalla stagione sciistica mai partita nel 2021 che invece era stata svolta in parte nel 2020.

Sono ancora molto elevate le perdite rispetto al 2019: si rileva una flessione degli arrivi totali del 44,0 per cento e delle presenze totali del 39,7 per cento. A subire le maggiori perdite di presenze negli esercizi alberghieri è sempre il Lazio (-68,5 per cento) seguito dalla Campania e dalla Valle d’Aosta (-51,5 la prima, -50,8 la seconda). Flessioni delle presenze decisamente più contenute si rilevano nelle Marche, in Abruzzo, in Puglia e nel Friuli-Venezia Giulia (con flessioni comprese tra il 18 e il 19 per cento), e soprattutto in Molise che risulta essere la regione in cui si rilevano le variazioni più contenute: solo il 5,1 per cento in meno delle presenze registrate nel 2019 (Tavola 19.4).

Per quanto riguarda le strutture extra-alberghiere, il Veneto e la Toscana con, rispettivamente, 30,4 e 18,8 milioni di presenze complessive, rappresentano da sole il 41,1 per cento del totale delle presenze extra-alberghiere (Tavola 19.5). Rispetto al 2020 si rileva un incremento del 40,5 per cento delle presenze in queste tipologie di alloggio: le variazioni sono più elevate per i clienti non residenti (+78,3 per cento) che per i residenti (+22,1 per cento). Rispetto al 2019 per questa tipologia di alloggio si rilevano delle flessioni decisamente più basse di quelle riscontrate per gli esercizi alberghieri: -23,2 per cento delle presenze extra-alberghiere nel 2021 contro il -39,7 per cento di quelle alberghiere. Negli esercizi extra-alberghieri, il recupero delle presenze risulta più elevato rispetto a quanto riscontrato negli esercizi alberghieri: nel 2021 si rilevano per i primi il 76,8 per cento delle presenze del 2019, per i secondi il 60,3 per cento.