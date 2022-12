Piana di carico della foce del Biferno "in prestito" per il porto di Pescara

TERMOLI. Tornano i territori sussidiari, sono quelli molisani, al servizio dell’Abruzzo (e non solo). Come avvenne già lo scorso anno, la Guardia costiera di Termoli ha varato un provvedimento con l’ordinanza del comandante Sergio Mostacci e controfirmata anche dalla comandante in seconda, Francesca Preziosa, ha disposto l’utilizzo della piana di carico della foce del fiume Biferno, finalizzato al completamento dei lavori di deviazione del porto di Pescara. Accolta l’istanza della Società Nuova Co.Ed.Mar srl, che ha ottenuto l’autorizzazione di occupazione temporanea della zona dalla Regione Molise, che prevede il permesso all’utilizzo della piana di carico sita nei pressi del fiume Biferno, per il carico, a mezzo dei Motopontoni Destriero I^, Guglielmo G. E Ulisse I^. La società Nuova Co.Ed. Mar. s.r.l., fino al 30 giugno 2023 per mezzo delle unità navali utilizzerà come piana di carico per la posa e per il carico di materiale lapideo, la testata della Foce del fiume “Biferno” per un raggio di 300 metri. Nel periodo di tempo e negli specchi acquei prospicenti tratto di mare interessato, sono interdetti alla navigazione, al transito e alla sosta di tutte le unità navali nonché allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l’uso del mare, sia di superficie che subacquea, ad una distanza inferiore a 300 metri.

Le Società interessate ai lavori, dovranno provvedere inoltre ad interdire l’area della piana di carico, mediante l’apposizione di barriere e/o boe gavitelli, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi. Durante l’esecuzione di tutte le operazioni il Direttore di cantiere deve ottenere, prima dell’inizio delle operazioni, tutte le necessarie autorizzazioni da parte cui la legge demanda specifiche competenze in materia ambientale e nelle materie direttamente o di riflesso collegate ai lavori da eseguire, in mancanza delle quali è vietato ogni spostamento/stoccaggio/accumulo di materiale, realizzazione di opere, posizionamento di manufatti, scarichi nelle aree demaniali negli specchi acquei; effettuare tutte le operazioni nel rispetto della normativa ambientale applicabile in materia; sospendere immediatamente i lavori ed informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Termoli, nel caso in cui si configurano situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare e potenziali pericoli di inquinamento; valutare se le condizioni meteo-marine consentano l’effettuazione dei lavori in sicurezza.

I comandanti dei mezzi nautici impegnati nei lavori dovranno effettuare le operazioni esclusivamente in condizioni meteo-marine e visibilità assicurate e favorevoli; prestare particolare attenzione ad eventuali unità che dovessero avvicinarsi alle zone di lavoro provvedendo, se del caso, ad emettere segnali ottici – acustici per attirare l’attenzione ed invitarle ad allontanarsi; mantenere i segnali/fanali previsti dalle vigenti norme per prevenire gli abbordi in mare, sospendere immediatamente le operazioni nel caso in cui eventuali unità stiano per entrare nelle zone di lavoro, cercando di richiamare l’attenzione con tutti i mezzi a disposizione; sospendere le operazioni anche su disposizione verbale del personale dipendente della Capitaneria di Porto; impegnare personale qualificato per la tipologia di lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia; evitare qualsiasi tipo di sversamento in mare di sostanze pericolose e/o inquinanti; comunicare quotidianamente l’inizio e la fine lavori; comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Termoli, la partenza verso lo specchio acqueo interessato dai lavori.

E’ fatto obbligo a tutte le unità in navigazione nella zona interessata dalle operazioni ed in transito, di evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni in corso; navigare con la massima cautela, procedendo alla minima velocità consentita e ponendo la massima attenzione ad eventuali segnalazioni ottico – acustiche emesse dalle unità impegnate nei lavori; lasciare libere le aree segnalate; interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale avvicinamento all’ unità impegnata nelle operazioni, contattando l’unità in attività operativa.

