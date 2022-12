Cibo sintetico, in Consiglio comunale la battaglia promossa da Coldiretti

TERMOLI. Amministrazione Roberti in soccorso della Coldiretti, dopo l’appello diffuso agli enti locali contro il cibo sintetico, anche di questo si parlerà oggi in via Sannitica. Ben otto le proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio su 14 argomenti iscritti all'ordine del giorno nel Consiglio comunale convocato dal presidente Annibale Ciarniello, per questa sera alle 17.30 e domani nell'eventuale seconda battuta alle 18.30.

Si tratta, come è ovvio, dell'ultima seduta dell'anno, penultimo esercizio pieno dell'amministrazione Roberti. Oltre all'ottavina dei debiti fuori bilancio, la sessione di lavoro si impernia sul bilancio, con la ratifica di una variazione d'urgenza, l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il rinnovo dell'accordo convenzionale consortile per la gestione della centrale unica di committenza, la modifica del prezzo di cessione per i diritti di superficie e l'elenco annuale dei lavori e delle opere pubbliche per il 2023. A chiudere l'assise civica, l'ordine del giorno promosso dalla Coldiretti Molise contro il cibo sintetico.