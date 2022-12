Mal di schiena post Covid, incontri nei centri sociali della città

TERMOLI. Un progetto comunale, gratuito per gli utenti, con un medico specialista per affrontare una delle patologie che l’età avanzata comporta, come il mal di schiena.

E’ questo l’argomento al centro dell’attività compiuta dal dottor Francesco Caronchia, che ha concluso il ciclo di incontri di sensibilizzazione e prevenzione al mal di schiena post Covid per i centri sociali per anziani di Termoli. Chinesiologo, massoterapista specializzato in posturologia clinica, ha approfittato in periodo di lockdown per perfezionarsi e condurre un proprio studio, successivamente pubblicato sul Quotidianosanità, relativo ai cambiamenti della qualità di vita durante l’emergenza coronavirus.

Dallo studio si evince come le restrizioni governative, la sedentarietà, l’uso prolungato di Pc e smartphone (didattica a distanza e smart working) abbiano inciso in modo negativo sull’ insorgenza ed il peggioramento di molte problematiche e algie posturali, su tutte: cervicalgie, lombalgie, sciatalgie etc. «Da qui la voglia di elaborare delle slide ed un programma semplificato che possa essere d’aiuto alle persone per prevenire e curare il mal di schiena, attraverso semplici consigli che vanno dalla scelta della calzatura, del cuscino del materasso o semplicemente nozioni di ergonomia delle principali attività lavorative e quotidiane accompagnate da semplici accortezze da seguire in caso di dolore per migliorarlo.

Elaborato il programma, ho poi proposto al comune gratuitamente di tenere degli incontri dove esporre tutto ciò e dopo qualche mese sono partito con i centri sociali di Termoli, avendo suscitato interesse e apprezzamenti non escludo possa allargarsi ad altre fasce d’età più sensibili come quella dei ragazzi, oramai schiavi della tecnologia e vista l’assunzione di posture disfunzionali come nel caso della sindrome da text neck prevenire problematiche future», ha illustrato il dottor Francesco Caronchia.