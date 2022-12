Con Tavenna si estenderà la rete dell'Unione dei Comuni "Basso Biferno"

TAVENNA. Lontani i tempi in cui i Comuni sceglievano di abbandonare l’Unione “Basso Biferno”, come avvenne ad esempio per Campomarino (rimasto comunque nella gestione della raccolta differenziata).

La presidenza di Giorgio Manes ha dato un diverso impulso a una istituzione che forse aveva smarrito parte del significato politico, dopo quasi vent’anni di esistenza. Considerazione a cui arriviamo commentando la richiesta di adesione di un nuovo ente locale, l’amministrazione comunale di Tavenna, la cui istanza sarà al centro della seduta del Consiglio questa sera in prima convocazione e venerdì 30 dicembre in seconda, presso la sala consiliare di Montenero di Bisaccia, dove sarò in discussione anche la sessione di bilancio.

Il Consiglio comunale di Tavenna, guidato dal sindaco Paolo Cirulli, ha deliberato a due terzi dei componenti lo scorso 20 dicembre la richiesta di adesione, per raggiungere Guglionesi, Larino, Montecilfone, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Portocannone, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis e Ururi.