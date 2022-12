Viadotto del Liscione, altri 30 milioni di euro per la "Bifernina"

TERMOLI. Il ministro Matteo Salvini accelera sulle infrastrutture anche in Molise.

E accelera anche sulla strada statale n° 647 del Fondovalle Biferno, dove verranno effettuati lavori di adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise, in corrispondenza dell'invaso del Liscione - 2° stralcio. Per un importo di 30.015.289 Euro

Sono notizie date da Michele Marone, coordinatore regionale della Lega in Molise e consigliere giuridico del ministro Salvini

Il 2023 sarà l’anno dei cantieri.

È l’ambizione del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Da una parte per gli effetti dei fondi Anas sbloccati dal Cipess (4,55 miliardi per opere da Nord a Sud), dall’altra per l’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori. È previsto anche un significativo incremento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1,8 miliardi), in netta discontinuità rispetto al passato.

Su impulso del Mit sono state liberate risorse significative e che garantiranno un forte impatto anche sul fronte occupazionale. A partire da gennaio partiranno appalti per una serie di opere Anas in tutta Italia (attese e richieste dai territori) e che sono state completamente finanziate.