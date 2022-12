Ultimatum dell'Asrem: chi sospende il servizio del 118 sarà escluso dal bando

TERMOLI. Ieri la protesta sul 118 in piazza a Campobasso, sempre ieri, nella serata del 28 dicembre, l’Asrem mette i puntini sulle i, rispondendo al documento con cui le associazioni di volontariato hanno annunciato la sospensione del servizio a fine anno.

«Nel corso della riunione tenutasi presso la Prefettura di Campobasso, alla presenza del prefetto vicario, del commissario e del sub commissario ad acta della Regione Molise nonché del Direttore Generale Asrem, le associazioni non hanno revocato la manifestata intenzione di interrompere il servizio alla scadenza sopra indicata.

Si paventa il grave rischio di interruzione di un servizio pubblico essenziale, evenienza che deve essere assolutamente scongiurata con l’adozione di provvedimenti di estrema e somma urgenza, come previsti dal D. Lgs. N. 50/2016, atti a garantire la continuità del trasporto sanitario in emergenza nelle 16 postazioni 118 in cui è articolata la rete della Regione Molise; sussistono le condizioni di stato di necessità e causa di forza maggiore non imputabili alla

stazione appaltante; con il presente avviso si richiede ai soggetti in possesso dei necessari requisiti di legge la manifestazione di interesse all’affidamento provvisorio, nelle more del completamento della procedura. Il servizio sarà aggiudicato solo ed esclusivamente previa garanzia di attivazione dalla mezzanotte del primo gennaio, condizione per la quale dovrà essere fatta esplicita dichiarazione nella manifestazione di interesse.