Qualità e prodotti genuini sulla nostra tavola, Termoli dice no al "cibo sintetico"

No al cibo sintetico: l'intervista al presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello

TERMOLI. C’era anche un rappresentante della Coldiretti Molise, nella persona di Fernando Liberatore, ieri sera in Consiglio comunale a Termoli. L’esponente dell’associazione di categoria ha assistito al dibattito e alla successiva votazione dell’ordine del giorno con cui l’assemblea, in modo unanime, tra consiglieri in presenza e collegati da remoto, ha accolto l’appello che proprio dal mondo degli agricoltori era stato lanciano lo scorso novembre contro il “cibo sintetico”.

L’argomento è stato discusso subito, con una inversione degli argomenti iscritti in agenda (sarebbe stato l’ultimo), proposta da Nico Balice e accolta senza alcun voto contrario.

Un segnale di ulteriore attenzione sia alla problematica che alla stessa componente che l’aveva sollecitato, la Coldiretti, appunto.

Un dibattito snello, che oltre alla illustrazione da parte del presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, ha visto intervenire Nicola Malorni, Marcella Stumpo e il sindaco Francesco Roberti, ciascuno dei quali ha portato fieno in cascina sull’esigenza di preservare la qualità e la genuinità dei cibi sulla nostra tavola, a difesa delle prerogative del Made in Italy nella filiera agro-alimentare.

La Coldiretti ha chiamato a raccolta tutti i Comuni della regione contro il concreto rischio che il cibo sintetico arrivi presto sulle tavole dei cittadini. La richiesta di supporto ai Primi Cittadini dei 136 Comuni della regione è arrivata a seguito dell’avvio della raccolta firme per la petizione popolare, promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition, per chiedere una Legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia.





L’iniziativa vuole contrastare il pericolo, reale, che in poco tempo arrivi sulle tavole degli italiani cibo sintetico, ovvero prodotto in laboratorio, rendendo di fatto inutile il lavoro dei nostri agricoltori e allevatori che da millenni forniscono ai cittadini cibi sani e genuini, ottenuti nel rispetto della natura e delle norme che tutelano il benessere animale. Nello specifico Coldiretti chiedeva ai primi cittadini di farsi promotori di una Mozione con la quale chiedere di: sostenere la petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e tutte le iniziative finalizzate a richiamare l’attenzione sui rischi della diffusione del cibo da laboratorio; difendere, in sede di Conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e forestale, le filiere agro zootecniche regionali minacciate dalla diffusione del cibo sintetico, anche attraverso leggi di limitazione della produzione e del consumo del cibo artificiale in Italia e trasmettere copia del documento al Masaf.

L’azione di Coldiretti parte dai presupposti che: il cibo sintetico è prodotto in bioreattori e dunque non salva l’ambiente perché consuma più acqua ed energia di molti allevamenti tradizionali e soprattutto è meno efficiente di quelli oggi più performanti. Inoltre, non è possibile confrontare gli impatti del cibo sintetico con le medie europee o mondiali, ma con i sistemi più avanzati e sostenibili per valutare correttamente gli esiti ambientali del cibo fabbricato in un bioreattore. Come se non bastasse, poi, la produzione di questo “cibo” limita la libertà dei consumatori e omologa le scelte sul cibo; favorisce gli interessi di pochi operatori, monopolizzando l'offerta di cibo nel mondo; spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura e da ultimo non aiuta la salute in quanto non c’è garanzia che i prodotti chimici usati siano sicuri per il consumo alimentare e l’esperienza maturata è ancora troppo breve e non consente di avere alcuna certezza.

Per tali ragioni Coldiretti ritiene che il cibo sintetico non aiuterà nemmeno a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale che guidano l’Europa, in quanto viene prodotto su brevetti e tecnologie con alti costi di ingresso e sviluppo, nelle mani di pochi grandi investitori multinazionali e può avere impatti socio-economici molto pericolosi a partire dalla chiusura di migliaia di aziende e perdita di posti di lavoro, portando in breve tempo ad una desertificazione dei territori.

Galleria fotografica