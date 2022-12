Rilevatori statistici in campo per l'indagine sull'uso del tempo

TERMOLI. Il Comune di via Sannitica alla ricerca di rilevatori per una indagine statistica, o meglio più che di ricerca, si tratta di scalare la graduatoria.

I due dipendenti individuati per la rilevazione dell’Indagine Uso del Tempo (Tus) comune autorappresentativi (AR) – anni 2022–2023, per motivi strettamente personali hanno rinunciato all’incarico e considerato che altri rilevatori dipendenti comunali, per motivi di servizio e motivi personali, non hanno dato la loro disponibilità ad effettuare la rilevazione, l’amministrazione ha dovuto ricorrere alla graduatoria dei rilevatori esterni che hanno del Censimento della Popolazione 2022, per lo svolgimento dell’indagine dell'Indagine Uso del Tempo (TUS) comune autorappresentativi (AR) – anni 2022 – 2023.

La rilevazione “Uso del Tempo” fa parte di un sistema integrato di indagini sociali (Indagini Multiscopo sulle famiglie). Costituisce un importante strumento di osservazione su come le persone organizzano la propria giornata e sulle relazioni tra i tempi quotidiani dei vari componenti della famiglia. Infatti, la principale peculiarità di tale rilevazione sta nel fatto che attraverso la compilazione di un diario è possibile conoscere il modo in cui ciascun rispondente ripartisce le 24 ore (divise in 144 intervalli di 10 minuti) tra le varie attività giornaliere, gli spostamenti, i luoghi frequentati e le persone con cui le ha trascorse. Si tratta cioè di un’informazione che presenta un livello di dettaglio estremamente elevato, non comparabile con quella ricavabile dai tradizionali questionari a domande fisse.

La rilevazione sull’Uso del Tempo può così contribuire all’approfondimento di una molteplicità di aspetti della vita quotidiana, tra i quali: la divisione del lavoro tra uomini e donne (compreso il lavoro non retribuito); le attività e i bisogni di particolari categorie sociali (anziani e bambini); il rapporto tra tempi di lavoro, di studio, di svago e di cura della famiglia; i tempi di utilizzo dei servizi e degli spazi; le modalità di impiego del tempo libero; l’uso di Internet e dei mezzi di comunicazione di massa. L’indagine fornisce dunque un articolato quadro informativo utile alla formulazione: di politiche familiari più attente alla necessità di coniugare attività lavorative e impegni familiari; di una politica del lavoro più consapevole delle caratteristiche e delle nuove forme di lavoro; di politiche sociali mirate a soddisfare le esigenze degli anziani e dei minori; e, infine, di una migliore pianificazione dei servizi di trasporto pubblico, in base alle informazioni relative agli spostamenti giornalieri e al tipo di mezzo usato per spostarsi.

In particolare l’indagine “Uso del Tempo” è considerata strategica per la conoscenza dell’organizzazione dei tempi di vita della popolazione in un’ottica di genere, poiché consente lo studio della divisione dei ruoli nella società e nelle famiglie. Per tale ragione l’indagine è regolata dalla legge 53 del 2000, art.16 “Statistiche ufficiali sui tempi di vita: L’Istat assicura un flusso informativo quinquennale sull’organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull’uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso ed età” e rientra nel Programma statistico nazionale che comprende l’insieme delle rilevazioni statistiche necessarie al Paese. Il Programma statistico nazionale in vigore è consultabile sul sito internet dell’Istat alla sezione Normativa.

L’indagine riguarda un campione casuale di circa 34mila famiglie distribuite in 650 comuni italiani di diversa ampiezza demografica.