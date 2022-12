Servizi alla persona, cinque milioni di euro dal Pnrr alla “Castriota e Corroppoli”

CHIEUTI. Cinque milioni di euro dal Pnrr all’Azienda di servizi alla persona di Chieuti “Castriota e Corroppoli”. Nell’ambito dei progetti inerenti al Pnrr, la Asp “Castriota e Corroppoli” ottiene un finanziamento di cinque milioni di euro. La prima Asp in Italia ad ottenere un finanziamento del genere. Un risultato storico che premia le capacità di gestione del presidente Tommaso Pasqua, del Cda, del direttore generale Michele Fabio Ferro, dell’intera struttura della Asp e di tutto il gruppo dei progettisti che hanno lavorato con tanto impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Con il finanziamento si procederà all’assunzione presso il Centro Diurno “Cuore con le Ali” a Poggio Imperiale di personale specializzato e di figure professionali ( un responsabile amministrativo, un operatore amministrativo ed un educatore, un cuoco e un aiuto cuoco, due operatori ausiliari, un assistente socio-culturale e di un assistente sociale, un operatore addetto all'assistenza, un educatore ed un animatore sociale, un assistente sociale/terapista, un coordinatore sociale, due operatori socio sanitari, un operatore assistente familiare). Presso la Casa di Riposo “Anna Maria Zirillo” di Chieuti verranno assunti un responsabile sanitario, un fisioterapista, un medico specialista coordinatore, sette educatori, cinque Oss, un assistente sociale, uno psicologo.

Inoltre, verranno effettuati lavori di ristrutturazione e ampliamento della struttura per un importo di oltre un milione e duecentomila euro circa. È previsto l’acquisto e l’installazione Software di intelligenza artificiale di prevenzione mediante l'utilizzo di assistenti virtuali, permettendo al centro di compiere un passo notevole verso l’innovazione in ottica di prevenzione verso gli stessi ospiti

La Asp è in attesa di un finanziamento che interesserà il restauro della struttura “Dopo di noi” e la ristrutturazione delle abitazioni di proprietà a Serracapriola dove si provvederà a migliorare e potenziare i servizi esistenti. C’è ottimismo perché oltre a questo la Asp è candidata anche al Pnrr sempre a Serracapriola.

Il presidente Tommaso Pasqua, i due consiglieri Giacomo Occhionero e Giovanni Licursi ringraziano i tre sindaci, Diego Iacono - Chieuti, Giuseppe D’Onofrio – Serracapriola, Alfonso D’Aloiso – Poggio Imperiale che sono sempre stati vicini alla Asp, Michele Fabio Ferro per la consulenza tecnica a la cooperativa Medtraining e quanti hanno creduto in questo percorso. Esprimono soddisfazione nel veder premiato tutto il lavoro svolto in questi mesi. Tutto questo permetterà alla Asp di essere il fiore all’occhiello del nord della Puglia. “Un altro passo in avanti che si aggiunge alle tante cose fatte in questi anni, sempre per il bene di coloro che hanno bisogno. Siamo tempo e sorriso”, sottolinea il presidente Tommaso Pasqua.