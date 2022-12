Precari Covid, l'Asrem stabilizza 37 infermieri su 54 richiedenti

CAMPOBASSO. L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha ammesso alla procedura di stabilizzazione 37 infermieri che hanno prestato servizio durante la fase della pandemia da Covid-19.

Entro il termine di scadenza delle domande (15 dicembre 2022), sono pervenute all'Azienda sanitaria 54 istanze di partecipazione.

Di queste, 17 sono state escluse in quanto i candidati, al 30 giugno 2022, non avevano maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale (Ssn). La delibera del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, fa specifico riferimento a quanto stabilito nell'articolo 1 - comma 268 - lettera B - della Legge 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione 2022).