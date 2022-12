Zampognari di Scapoli al Presepe vivente di Montenero di Bisaccia a Capodanno

MONTENERO DI BISACCIA. L’apertura della 39esima edizione del Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia nella Notte di Natale e le prime due date del 25 e 26 dicembre hanno fatto registrare un grande successo di visitatori, ben oltre le aspettative della vigilia, caute dopo i due anni di stop forzato per le restrizioni da pandemia.

Quanti hanno accolto l’invito dei volontari della Pro Loco “Frentana”, infatti, sono stati accompagnati in una vera e propria “esperienza” multisensoriale, fatta di scenari naturali unici, suoni di mestieri ormai lontani nel tempo, profumi e sapori della nostra tradizione. Ad arricchire la manifestazione, per lo stupore di grandi e piccini, le attrazioni all’esterno del percorso del Presepe Vivente, con artisti di strada (sputafuoco e giocolieri provenienti dalla Puglia), mercatini natalizi e villaggio di Babbo Natale; ma, soprattutto, con una sorpresa riservata agli entusiasti visitatori della notte del 24 dicembre, che sono stati accolti all’ingresso nella Grotta della Natività dalle note del violoncello della giovane concertista montenerese Tecla Benedetto, molto apprezzata in Italia e all’estero, nei panni dell’Angelo che annuncia ai pastori la nascita del Bambin Gesù. Sono, pertanto, doverosi i ringraziamenti più sinceri a questa giovane artista, ma anche al Sindaco e all’amministrazione comunale, oltre che per il costante prezioso sostegno, per la simpatica presenza come figuranti durante la rappresentazione del 26 dicembre.

Altrettante sono le attrazioni in programma per la prossima rappresentazione del primo gennaio: l’arrivo dei maestri di zampogna e ciaramella di Scapoli, che allieteranno con le loro nenie natalizie tutta l’area interessata dalla manifestazione, sia all’interno del percorso del Presepe Vivente e sia all’esterno, dove altre grotte arenarie ospiteranno diverse mostre tematiche, tra cui capolavori di arte presepiale realizzati da artisti locali e non. Confermato il servizio navetta dalle ore 17 alle 21 con partenza da Piazza San Paolo.

I volontari della Pro Loco “Frentana” e il Presepe Vivente di Montenero di Bisaccia vi aspettano per dare insieme e all’insegna della magia del Natale il benvenuto al nuovo anno.