Puchetti spegne i botti di fine anno a Larino

LARINO. Nell’imminenza del Capodanno si rende opportuno adottare misure precauzionali correlate alla pericolosità dei "botti" per l’incolumità pubblica e personale.

Evidenziato che l’utilizzo di “ordigni pirotecnici" può essere causa, oltre che di pericolosità per persone ed animali, di incendi di vegetazione in ambito urbano; Considerato, inoltre, che alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno spesso determinato il ferimento di persone ed in particolar modo quelle che rientrano nella fascia della minore età.

Ritenuto, pertanto, dover tutelare l’incolumità ed il rispetto delle persone (in particolare le più fragili, anziani, malati e bambini) e degli animali, la quiete pubblica ed il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consentono l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici;

Il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, ordina il divieto di utilizzare articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo, nei luoghi sensibili e nelle aree a maggior densità abitativa del territorio comunale di Larino, nonché in caso di assembramento di persone, dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2022 alle ore 24.00 del 1° gennaio 2023.

Il divieto non si applica agli artifici declassificati ad effetto esclusivamente luminoso quali fontane, lanterne cinesi, bacchette scintillanti ecc., purché vengano utilizzati in luoghi non affollati, lontano da materiali infiammabili e in assenza di condizioni meteorologiche che possano renderli pericolosi (vento forte).