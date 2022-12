Post sisma 2018 in attesa di eventuali proroghe: commissariamento in scadenza

BASSO MOLISE. Dieci ordinanze e undici decreti di cui solo 3 per concessione finanziamenti, il resto per liquidazione compensi e atti afferenti alla struttura commissariale. È questo quanto prodotto nella timeline dell’operatività post sisma 2018, che scade oggi, mentre ieri ha cessato la validità dell’ordinanza sulle cosiddette riparazioni pesanti.

Dei tre decreti di concessione finanziamenti, due hanno riguardato Larino e uno Acquaviva Collecroce, per importi rispettivamente erogati di 78.679,93 e 101.430,85 a Larino e 86.684,63 euro ad Acquaviva Collecroce.

Ricordiamo che il Cratere è composto da 21 comuni: Montecilfone, Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, Montorio dei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna.

Il commissario straordinario Donato Toma lo scorso 18 novembre ha avanzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formale richiesta di proroga al 31 dicembre 2023 del termine di scadenza della gestione commissariale, previsto alla fine di quest’anno, al fine di consentire una programmazione delle attività che dovrebbero essere avviate e concluse in tempi compatibili sia con il complesso iter tecnico-amministrativo richiesto dalla normativa vigente, sia con i tempi necessari per concludere le opere di ricostruzione e gestire i fondi messi a disposizione. Su questo ancora non si è espresso il Governo. Il contingente di dipendenti pubblici in comando presso la struttura commissariale e provenienti da altre pubbliche amministrazioni è costituito da 5 unità.

Ricordiamo come sia stato poi nominato il consulente alla ricostruzione Nico Romagnuolo.