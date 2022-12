Via all'asta per le nuove 36 cappelle al cimitero: le domande entro il prossimo 30 gennaio

TERMOLI. Aperti i termini per partecipare all’asta pubblica con cui il Comune di Termoli mette in gara l’assegnazione di 36 cappelle gentilizie di nuova realizzazione, situate al Nord e Sud dello stesso cimitero; da assegnare mediante scelta del concessionario attraverso l’esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

La tipologia costruttiva delle cappelle di famiglia dovrà essere quella prevista nell’approvazione del Prg del Cimitero e specificatamente nelle Norme tecniche di attuazione (riferimento alla tav. n.7 – schemi grafici e studi compositivi architettonici); l’asta pubblica interesserà, sulla base della planimetria riguardante il “Settore Nord” del cimitero comunale allegata alla deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 03/03/2011 (tav. 5b), un numero complessivo di “36 lotti”; i suddetti lotti avranno una superficie di mq. 14,06 (ml. 3,80 x ml 3,70), con capacità edificatoria già fissata dal Piano regolatore cimiteriale.

La domanda di concessione potrà essere presentata da cittadini maggiorenni nati a Termoli o residenti da almeno 3 anni; l’importo a base d’asta per ogni singolo lotto pari ad euro 8.790 euro segue la stima elaborata dal Settore Lavori Pubblici. La durata della concessione sarà di anni novantanove e l’aggiudicazione avverrà secondo offerte segrete in rialzo sull’importo a base d’asta, sino alla concorrenza dei lotti disponibili.

Le operazioni d'asta avranno luogo in seduta pubblica in municipio, alle ore 10 del prossimo 2 febbraio.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché non inferiore al prezzo posto a base di gara. In assenza di offerte l'asta sarà dichiarata deserta.

La presentazione delle offerte non vincola in alcun modo l'amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 R.D. n.827/1924. Coloro che avranno presentato l’offerta potranno presenziare all’asta muniti di documento di riconoscimento o, se loro rappresentanti, muniti di specifica delega.

Per partecipare all'asta pubblica i soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o con posta celere o a mezzo agenzia di recapito all'indirizzo: protocollo Comune di Termoli, via Sannitica n. 5, entro e non oltre le ore 12; del giorno 30 gennaio 2023, a pena di esclusione, un plico chiuso e controfirmato sui lembi.