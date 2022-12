Amministrazione Contucci quasi al giro di boa: «I risultati del nostro 2022»

MONTENERO DI BISACCIA. Mancano ancora quasi due mesi al tagliando di metà mandato, per l’amministrazione Contucci, d’altro canto si votò il 20 e 21 settembre 2020, prima che la pandemia tornasse a mordere in autunno, dopo la tregua estiva.

La sindaca si è così rivolta alla comunità, per mettere a fuoco quanto realizzato nel secondo anno pieno di attività della sua Giunta.

«Cari concittadini, abbiamo superato da qualche mese il secondo anno di mandato di questa Amministrazione comunale e, sulla base di quella che vorrei diventasse una consuetudine alla fine di ogni anno solare, sento il dovere di riferire ai monteneresi le principali azioni che abbiamo posto in essere negli ultimi 365 giorni, nell’ottica di proseguire quel dialogo trasparente, costruttivo e basato sulla realtà dei fatti, che abbiamo sempre avuto con tutti voi, con l’intento di coltivarlo in maniera sana e di farlo crescere sempre di più negli anni a venire.

Tutti noi siamo fermamente convinti, infatti, che dall’ascolto costante delle vostre esigenze e dallo scambio reciproco di idee possa nascere una programmazione sempre più proficua e consapevole delle reali necessità del nostro paese, per arrivare a migliorare e ottimizzare i servizi pubblici.

Voglio esporre qui di seguito, quindi, un resoconto sintetico dei principali obiettivi raggiunti – tenendo conto che non è certo questa la sede per riproporre ogni singola voce di spesa, dedicata ad esempio ai vari argomenti della manutenzione – non dimenticando le influenze che hanno condizionato e continuano ancora a condizionare la vita degli Enti Locali e dei singoli cittadini: il Covid e il conflitto in Ucraina. Quest’ultimo avvenimento, in particolare, ha già iniziato ad avere i suoi riflessi sia sulle famiglie che sui Bilanci degli Enti Locali, principalmente per via dell’aumento dei costi energetici.

PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il nostro intendimento è stato quello di partecipare a tutti i bandi che abbiamo ritenuto utili per il nostro Comune e per i suoi cittadini, anche se per alcuni progetti sapevamo già in partenza di non avere molte probabilità di successo a causa dei vincoli molto stringenti posti nei bandi stessi. Non abbiamo voluto partecipare, invece, ad alcuni bandi che ritenevamo potessero servire solo a costruire cattedrali nel deserto o a generare costi di gestione che poi sarebbero ricaduti sulle spalle dei cittadini, constatato soprattutto che siamo un paese che conta poco più di seimila abitanti.

Fino ad oggi siamo riusciti quindi ad accedere ai fondi del Pnrr utili al nostro territorio e che avessero un riflesso realmente vantaggioso per la nostra comunità, per un totale che al momento ammonta a circa tre milioni e mezzo di euro:

• Ottenuti fondi per il progetto “Vicino a Vu” (Vicino a Voi), destinato al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità, tra i quali l’assistenza domiciliare agli anziani, l’infermiere e l’ostetrica di comunità – € 1.735.000

• Ottenuti fondi per la riqualificazione e l’adeguamento dell’impianto sportivo dei campi da tennis – € 265.000;

• Sono in corso i lavori sulla S.P. 13 (sotto la valle), nell’area interessata dalla grande frana che ha determinato il divieto di transito poco dopo l’innesto con la strada Passo Carbone e in direzione del Santuario della Madonna di Bisaccia. I lavori sono a buon punto e la loro conclusione è prevista nel 2023 – € 970.000

• Ottenuti fondi per cinque progetti dedicati alla digitalizzazione, destinati al miglioramento dei servizi ai cittadini, per un totale di € 352.083

I progetti riguardano l’abilitazione al cloud per le PA Locali, esperienza del cittadino nei servizi pubblici, estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (Spid e Cie), adozione piattaforma PagoPA, adozione App IO Comuni. In generale questi servizi riguardano l’integrazione dello Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e l’integrazione della Cie (Carta d’identità elettronica), l’implementazione I-Cloud, la trasparenza, la gestione del personale e dei contratti (per applicazioni in Cloud), la possibilità di presentare domande concernenti bonus economici, occupazione di suolo pubblico, pubblicazioni di matrimonio, agevolazioni scolastiche, ecc.

• Ottenuti finanziamenti per due interventi da effettuare rispettivamente nella Scuola Primaria e in quella Secondaria di Primo Grado: uno riguarda lavori di ripristino della salubrità degli ambienti ed eliminazione delle infiltrazioni d’acqua, mentre l’altro è finalizzato all’adeguamento del sistema antincendio – € 120.000

• Ottenuto un finanziamento per un eco-compattatore mangiaplastica, utile a ridurre l’inquinamento generato da questo materiale e destinato a promuovere e rendere più efficienti la raccolta differenziata e il recupero dei rifiuti – € 27.450

• Sempre grazie ai fondi Pnrr e sulla base di quanto previsto dall’apposita Circolare dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, è stato possibile pubblicare due avvisi importanti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, rientranti proprio nell’ambito dell’attuazione dei progetti e degli investimenti inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: il primo riguarda la selezione di n. 1 esperto tecnico, con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici profilo junior; il secondo riguarda la selezione di n. 1 esperto tecnico, con competenza in gestione, rendicontazione e controllo profilo junior. Vale la pena sottolineare che senza questi fondi appositamente stanziati, destinati anche al nostro Comune, sarebbe stato oggettivamente molto difficile dotarsi di queste figure.

Informo inoltre che siamo in attesa di notizie relative all’esito di altri bandi Pnrr ai quali abbiamo partecipato, mentre annuncio, sempre su questo tema, che siamo pronti a presentare altri progetti non appena se ne presenterà l’opportunità.

LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE

• Realizzati lavori sulla S.P. 13 (sotto la valle), nella zona delle villette della lottizzazione Maroscia – € 50.000 (Fondi Provincia di Campobasso);

• Posa di un nuovo tappeto di asfalto sull’ultimo tratto di Via Frentana e su Via D’annunzio, sul tratto della traversa dell’Unicredit, grazie ai fondi della Provincia di Campobasso - € 130.000;

• Terminati i lavori di rifacimento del tetto dell’edificio dell’ex biblioteca in Via Massangioli – € 135.000 (Fondi della Regione Molise ottenuti dalla precedente Amministrazione);

• Realizzazione di un tratto di marciapiedi in Via Beltrame, alla Marina di Montenero di Bisaccia – € 20.000 (Fondi del Bilancio Comunale);

• Impianto di illuminazione alla Marina di Montenero di Bisaccia zona Centro Commerciale;

• Nuovo arredo urbano Marina di Montenero, grazie a fondi del Bilancio Comunale;

• Interventi dedicati agli impianti della vecchia illuminazione pubblica su diverse strade del paese – € 210.000;

• Sostituzione della vecchia illuminazione pubblica presso i campi da gioco “Belvedere” e “Di Bello”, con le più efficienti lampade a Led e realizzazione di nuovo impianto di illuminazione al Palazzetto dello Sport – 41.942,50;

• Affidamento progettazione per riqualificazione Palazzo Valerio e Via Garibaldi – € 130.000 (Contratto Istituzionale di Sviluppo);

• Effettuati lavori di manutenzione, specie sulle ringhiere, in alcune zone del centro storico – € 6.000 (Fondi del Bilancio Comunale);

• Ottenimento interventi di riparazione su alcuni tratti della strada Guardiola, a seguito di un accordo raggiunto in sinergia con il comune di Montecilfone e grazie alla disponibilità della ditta che sta realizzando il gasdotto: i lavori non sono ancora terminati;

• Intervento sulla Strada Passo Carbone – € 30.000 (Fondi del Consorzio di Bonifica);

• Realizzata la prima area canina del paese - € 5.000 (Fondi del Bilancio Comunale);

• Sistemazione via Turati – € 23.000;

• Pulizia canale Piana del Mulino – € 50.000 (Fondi della Regione Molise);

• Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale zona bivio e zona centro – € 10.000 (Fondi del Bilancio Comunale);

• Promozione dell’incontro e sopralluogo per il depuratore in contrada Padula, con definizione della Dia e imposizione prescrizioni: a questo proposito ci sono stati sia incontri con i Sindaci di Vasto e San Salvo, per coinvolgerli nel problema, oltre che in Regione Molise per concretizzare e programmare puntualmente gli interventi previsti. Su questo tema si anticipa che abbiamo intenzione di convocare al più presto un incontro con la stampa, per illustrare meglio i dettagli di questa problematica;

• Finanziamento di € 250.000 da impiegare per gli interventi sulla pila ammalorata del Ponte sul Trigno; la soluzione è stata trovata dopo i vari sopralluoghi congiunti con i comuni interessati e gli incontri avuti in Prefettura e alla Regione Molise;

• Il Ministero dell’Interno ha attribuito risorse al nostro Comune per un importo pari a circa 500.000 euro per spese di progettazione relative a interventi di:

- riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia di via Palermo;

- riqualificazione dell’ex terminal e del chiosco oltre alle aree verdi in zona San Paolo;

- rifunzionalizzazione del Municipio e riqualificazione della villa comunale e aree adiacenti;

• Annuncio che stiamo programmando la realizzazione di un concorso di idee per la progettazione della riqualificazione dell’area di Via Gramsci, dove insiste lo “scheletro” in cemento di un edificio nel quale doveva essere realizzata una scuola – € 40.000;

• Stiamo inoltre provvedendo a sistemare la recinzione delle Scuole Medie, a realizzare una recinzione di protezione presso il Parco Giochi in piazza e altri lavori di manutenzione presso la Scuola Materna Statale – € 40.000 (Fondi edilizia sociale);

Per tutti questi lavori, tra opere “messe a terra” e altre già programmate e di prossima realizzazione, sono stati impiegati fondi per oltre 1.600.000 euro.

ATTIVITÀ AMBIENTALI E SERVIZI ALLA CITTADINANZA

• Adesione ad Earth Hour (mobilitazione internazionale promossa dal Wwf sui cambiamenti climatici);

• Miglioramento raccolta differenziata e inserimento nell’elenco dei Comuni Ricicloni;

• Adesione all’associazione Plastic Free, per riconoscimento buone pratiche nel ritiro della plastica, da inviare al riciclo;

• Effettuati diversi screening per la rilevazione del Covid sulla popolazione;

• Realizzato un incontro con le associazioni locali per stabilire e concordare le modalità operative per l’eventuale accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina presso famiglie locali;

• Effettuata la registrazione e la comunicazione dei profughi provenienti dall’Ucraina, sulla base delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Campobasso, con successiva trasmissione della documentazione agli organi competenti;

• Riattivazione del soggiorno termale per gli ultrasessantacinquenni residenti;

• Realizzazione del progetto “Anni in movimento”, con i corsi di ginnastica dolce per anziani, in sinergia con il Coni;

• Stadio comunale: è in corso la richiesta per farne un centro federale;

• Attività di doposcuola, coordinato dai ragazzi del Servizio Civile Universale;

• Concorso “Illuminiamo Montenero”;

• Concorso “Vetrine di Natale”;

• Attivazione Servizio Civile Universale per n. 8 giovani residenti;

• Ottenimento del ripristino, dopo quattro anni, delle vaccinazioni pediatriche presso la Casa della Salute di Montenero, a partire dal 30 novembre.

• Ottenuti fondi dal Ministero della Cultura per l’acquisto di circa 240 libri da destinare alla Biblioteca Comunale E. A. Paterno – € 4.366,09

SERVIZI SOCIALI

• Approvazione del progetto “Spiaggia Abile” da parte dell’Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proposto dal nostro Comune (capofila), per il tramite della Regione Molise, in partnership con i Comuni di Petacciato, Termoli, Campomarino e l’Ass. A.Fa.S.E.V. di Isernia – € 1.200.000 (Fondi Ufficio Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e € 120.000 (Fondi della Regione Molise);

• Mare Senza Barriere: 28 luglio, giornata di divertimento e sicurezza sulla spiaggia, durante la quale i bambini hanno potuto conoscere il mondo sommerso grazie all’aiuto di istruttori subacquei;

• Attivazione della Consulta comunale per le politiche a favore delle persone con disabilità;

• Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso al nostro Comune un finanziamento per gli “stalli rosa”, parcheggi riservati gratuitamente alle donne in stato di gravidanza e ai neo genitori di bambini di età non superiore ai due anni. Rispondendo al Bando del Ministero, per il tramite della Polizia Locale, abbiamo concretizzato la volontà di voler fornire un sostegno utile al miglioramento della qualità di vita dei cittadini che si trovano ad affrontare un periodo molto importante della propria vita, come è appunto quello dell’attesa di un figlio.

ATTIVITÀ DEDICATE AI RAGAZZI

• Educare in riva al mare: laboratori di educazione ambientale dedicata ai più piccoli, a cura dell’Associazione La Bottega degli Incanti, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e il contributo della società Impregico;

• Tavola rotonda dedicata ai cambiamenti climatici, presso la Marina di Montenero di Bisaccia;

• Puliamo oltre il Mare: iniziativa di sensibilizzazione alla pulizia delle spiagge a cura dell’Ass. Scuba Global Service, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia;

• Progetto Raf “Ridisegnare l’Ambiente ed il Futuro”: progetto dedicato alla raccolta differenziata della plastica, realizzato dalla Fondazione BCC della Valle del Trigno con le scuole locali e con il contributo del Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri;

• Piantumazione alberi, con iniziative “Un albero per ogni nato” e “Un albero per il futuro”.

UFFICI E SERVIZI COMUNALI

• Banditi ed espletati concorsi nel 2021 per l’assunzione di 5 nuove unità per il Settore Finanziario e Contabile;

• Pubblicato l’avviso per un Bando di concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo Categoria “C”, posizione economica “C1”, da incardinare presso il Settore Affari Generali;

• Concluso l’iter relativo all’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la copertura del posto di Responsabile del Settore di Vigilanza;

• Concluso l’iter relativo all’Avviso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 agenti di Polizia Locale, Categoria "C", posizione economica "C1" del vigente C.c.n.l. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali, per esigenze stagionali;

• Approvati numerosi regolamenti nell’apposita Commissione Statuti e Regolamenti.

CONCLUSIONI

Queste, come già detto, sono solo alcune della attività che abbiamo programmato e realizzato. Questo è stato per noi un anno particolarmente duro e impegnativo, il cammino è ancora molto lungo, ma la sfida per migliorare il nostro paese è per noi molto stimolante.

A nome mio e della Giunta Comunale, nel ringraziare per la pazienza e per la comprensione che continuate a dimostrarci, auguro un Buon Anno a tutti voi e alle vostre famiglie, nella speranza che il 2023 possa portare a risultati sempre più concreti, utili e aderenti alla nostra realtà, indipendentemente dalla consistenza numerica dei finanziamenti che riceveremo o dagli stanziamenti sul Bilancio Comunale.