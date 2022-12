«La storia beneficerà del ricordo di Benedetto XVI»

CITTA' DEL VATICANO. Benedetto XVI è tornato alla Casa del Padre. La Sala Stampa vaticana ha annunciato pochi minuti fa che la morte è sopravvenuta alle 9.34 nella residenza del Monastero Mater Ecclesiae, che il Papa emerito, 95.enne, aveva scelto come sua residenza dopo la rinuncia al ministero petrino avvenuta nel 2013.

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, si legge nella nota del direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, diffusa in mattinata.

La notizia della scomparsa di Papa Benedetto XIV è giunta nell’ultimo giorno dell’anno come un fulmine a ciel sereno. Malato da tempo, negli ultimi giorni le sue condizioni si erano aggravate, tanto che Papa Bergoglio aveva chiesto di pregare per lui.

«Un grande uomo che passerà alla storia per aver manifestato la sua rinuncia al soglio pontificio- così don Benito Giorgetta, appena appreso della morte del papa emerito- allorché avvertendo la mancanza di forze si è tirato indietro, non per codardia ma per meglio mettersi al servizio della chiesa come lui stesso ha dichiarato nel pronunciamento di dimissioni da sommo pontefice.

Grande uomo, profondo teologo e una grande umanità l’ha sempre contraddistinto anche se non è stato molto compreso perché nato tedesco e, quindi, freddo nelle relazioni. Invece, anche da quelle poche volte che ho avuto modo di poterlo incontrare e avvicinare di persona, ho notato e letto sul suo volto tanta umanità, dolcezza e tanta umiltà. Anche il gesto che ha compiuto rinunciando al soglio pontificio, è un gesto di profonda umiltà ma anche di riconoscimento della sua debolezza. Il dono di Papa Francesco è un dono fatto da Benedetto XVI.

La storia beneficerà del ricordo di Benedetto XVI perché autore di grandi libri che hanno segnato la storia della vita della chiesa».