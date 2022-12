Il 2022 dell'amministrazione Silvestri: “Anno di grande semina, tanti interventi finanziati”

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino traccia il bilancio del 2022: “Un anno di grande semina, con tanti interventi finanziati”.

“Il 2022 è stato l’anno in cui si è avviata una nuova fase, caratterizzata dall’uscita dal duro periodo della pandemia ma al tempo stesso segnata da un contesto nel quale abbiamo dovuto affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, sia dal punto di vista sociale che energetico.

Con le risorse a disposizione, abbiamo agito secondo le priorità, ottenendo numerosi finanziamenti e predisponendo progetti attraverso i quali sono state gettate le basi per interventi di grande rilievo per Campomarino e per tutti i nostri concittadini.

Si potrebbe dire che il 2022 è stato un anno di grande semina, dopo un periodo difficile, un anno che farà da cerniera e trampolino di lancio per il futuro.

La strada per migliorare la vivibilità cittadina e per rilanciare Campomarino, facendo leva sulle grandi potenzialità del nostro territorio e sulle capacità del nostro tessuto economico e sociale, passa inevitabilmente attraverso una concezione di città che sia in grado di tutelare le sue tradizioni e le sue tipicità con uno sguardo all’innovazione, quindi al futuro.

Attraverso questa filosofia abbiamo ottenuto il finanziamento nell’anno 2022 di una serie di opere, che cambieranno il volto di Campomarino e che coinvolgono diversi settori: in primis i Lavori pubblici, ma anche Servizi amministrativi, Ambiente, Attività Produttive, Sport, Cultura, Turismo, Sicurezza, Urbanistica, Politiche Sociali

Un risultato ottenuto grazie al grande impegno dell’intera squadra amministrativa e al costante lavoro dei dipendenti dell’Ente.

Nell’augurare a tutta la cittadinanza un buon 2023, nella speranza che il nuovo anno porti felicità e consenta di realizzare tutti i sogni e i desideri che conserviamo e coltiviamo, riportiamo l’elenco sommario, non esaustivo, delle principali opere e dei progetti già ammesse a finanziamento o candidate:

✅ interventi di sviluppo territoriale sostenibile art 1 commi 29-37 legge n 160/2019 annualità 2022/2023- lavori di efficientamento energetico presso il comando stazione dei carabinieri sito in Via Marconi n. 58

Importo totale €. 140.000,00

✅interventi di mappatura e telecontrollo nonché ottimizzazione funzionale del sistema fognario del Comune di Campomarino.

Importo totale €. 1.302.000 di cui 774.691,00 da parte della Regione Molise con fondi FSC e la restante parte con cofinanziamento del comune di Campomarino

✅ PNNR-Lavori per la messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico franosità e alluvionamento “strada Buccari” - investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139, Legge 145/2018.

Importo totale 600.000,00€

✅ PNNR-Lavori per la messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico franosità e alluvionamento “strada delle Vacche” - investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139, Legge 145/2018.

Importo totale € 950.000,00

✅ PNNR-Lavori per la messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio idrogeologico franosità e alluvionamento “strada per Portocannone” - investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio art. 1 comma 139, Legge 145/2018.

Importo totale € 950.000,00

✅ missione 5 “inclusione e coesione” - componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale - investimento 1- linea di interventi 1.1.1 - Riqualificazione e potenziamento infrastrutture” Parco della Musica e Borgo Dipinto” e promozione del patrimonio culturale e turistico “Arbreshe”.

importo €. 600.000,00

✅ missione 5 “inclusione e coesione” - componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale - investimento 1- linea di interventi 1.1.1 - Riqualificazione e potenziamento playground e area ludica di Via Sicilia e di area open librari su Via Carlo Alberto dalla Chiesa.

Importo €. 250.000,00

✅ missione 5 “inclusione e coesione” - componente 3: interventi speciali per la coesione territoriale - investimento 1- linea di interventi 1.1.1 - realizzazione di infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile finalizzati alla promozione del patrimonio turistico e culturale del comune di Campomarino.

Importo €. 150.000,00

✅messa in sicurezza del sistema locale di regimentazione acque superficiali, eredi azione della vegetazione, ripristino delle sezioni dei canali, manutenzione delle opere d’arte connesse - contributi anno 2022 Legge 104/2019- Canale Due Miglia

Importo finanziato € 104.250,00

✅messa in sicurezza del sistema locale di regimentazione acque superficiali, eredi azione della vegetazione, ripristino delle sezioni dei canali, manutenzione delle opere d’arte connesse - contributi anno 2022 Legge 104/2019- Canale Madonna Grande

Importo finanziato € 90.000,00

✅fondo progettazione regimentazione acque, consolidamento scarpate e ristrutturazione di un tratto della S.P. 40 - legge 104/2019- contributi anno 2022.

Importo € 33.820,00

✅messa in sicurezza del sistema locale di regimentazione acque superficiali, eredi azione della vegetazione, ripristino delle sezioni dei canali, manutenzione delle opere d’arte connesse - contributi anno 2022 Legge 104/2019- Tratto SP 40

Importo finanziato € 33.820,00

✅ PNNR -Missione 4 Istruzione e ricerca componente 1- potenziamento dell'offerta dei servizi d'istruzione: dagli asili nido alle università – investimento

1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense- nuova realizzazione di una mensa scolastica per l'Ics di Campomarino- contributo concesso €. 600.000,00;

✅ PNNR - Missione 4 istruzione e ricerca componente 1- potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università- investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia- nuova realizzazione di 2 asili nido- contributo concesso € 1.080.000,00 cadauno. Nuova realizzazione scuola dell'infanzia- contributo concesso €. 1.250.000,000

✅ Intervento 3 " I cammini del Molise frentano- gli attrattori"

Misura 19 sottomisura 2 - Progetto "Itinerari dei gusti e dei sapori" - importo totale 66.899,54 di cui il 10% cofinanziamento del Comune di Campomarino e la restante parte a carico della Regione Molise;

✅ Fondo progettazione territoriale - D.P.C.M. 17/12/2021. Assegnazione fondo di €. 50.678,33

✅ Interventi per la realizzazione di infrastrutture sociali ART.3 DEL D.P.C.M. DEL 17/07/2020.

Interventi di Riqualificazione e potenziamento dell’Arredo urbano di Via Alcide De Gasperi e Lungomare degli Aviatori. Importo concesso €. 43. 433,50”