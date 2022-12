L'amministrazione Gallo: "Preziosi risultati grazie a impegno e costanza"

PORTOCANNONE. L’ultimo finanziamento ottenuto in ordine di tempo, come riportato due giorni fa, è stato quello per ammodernare la palestra comunale. L’amministrazione Gallo ha compiuto un anno di vita nello scorso ottobre e per la seconda volta da quando si è insediata ha visto il sindaco rivolgersi alla popolazione locale per le festività natalizie. Occasione per mettere nero su bianco quanto fatto fino a ora.

«Felice Anno Nuovo con l’invito a una riflessione di più ampio respiro. Finalmente scambiarci gli auguri nel modo in cui siamo da sempre abituati. Un augurio particolare ai bambini, espressione di amore e speranza; ai nostri giovani concittadini, che devono sentirsi sempre più coinvolti nella crescita del paese; alle persone anziane, patrimonio inesauribile di affetto e di esperienza; alle persone in difficoltà a cui auguriamo di ritrovare presto tempi migliori. La partecipazione quotidiana alle attività del paese e il rapporto diretto e costante con i cittadini è stato il nostro punto di forza per comprendere ed essere più sensibili verso il disagio economico sempre più diffuso, dettato anche dalla crescita inflazionistica che sta determinando nuove povertà, spesso nascoste dalla dignità e dalla riservatezza, tipiche della fierezza del nostro popolo. Il rafforzamento dei servizi alla persona per favorire l’accesso alle prestazioni sociali ed educative ha avuto la dovuta priorità, senza trascurare le opportunità per migliorare la rete dei servizi in una stagione in cui i Comuni possono diventare i protagonisti di una grande ripresa, attirando una fetta importante di investimenti del Pnrr, del Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) e del Fondo Europeo di Sviluppo (Fesr).

Non a caso, l’impegno e la costanza nel lavoro al servizio della comunità, il senso di responsabilità, l’etica e il dovere della rappresentanza, ci hanno consentito di conseguire i preziosi risultati che ci apprestiamo ad elencare, senza gravare di oneri il bilancio comunale e facendo sì che il Comune risulti tra i paesi più beneficiati dell’intera Regione, senza contare altri obiettivi in via di definizione. Sono in tanti a Portocannone che utilizzano internet per lavorare e per accedere a servizi pubblici e privati. La digitalizzazione dei servizi comunali non rappresenta più un futuro ma una esigenza necessaria per fornire informazioni utili ai cittadini, tenuto anche conto che sono tanti quelli che stabilmente dimorano fuori regione e all’estero. In tal senso, offrire ai cittadini molte operazioni amministrative online è un valore aggiunto sia per il Comune che per i cittadini.

L’Amministrazione non si è fatta sfuggire l’occasione dei bandi PA digitale 2026, finanziati dal Pnrr, ed ha attenuto l’assegnazione del contributo di € 174mila per procedere alla totale digitalizzazione di tutti i servizi comunali. Nel campo scolastico: attivazione del Micronido per i bambini dai 3/36 mesi - fondi regionali, ministeriali e compartecipazione dell’ente; attivazione servizio di accompagnamento alunni disabili – fondi ministeriali; attivazione servizio di supporto all’insegnante di sostegno - fondi ministeriali; attivazione dei servizi scuolabus e mensa; servizio campus estivo (Tutti al mare!) – con l’utilizzo di fondi ministeriali e con la compartecipazione delle famiglie e del Comune. Nel campo della sicurezza: lavori concordati con la Provincia per la prossima primavera: Installazione di rallentatori stradali in via Garibaldi e via Veneto, marciapiedi in via Madonna Grande e rifacimento del tratto stradale di via Veneto e tratti deteriorati di via Garibaldi; approvazione regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di vigilanza ausiliaria, mediante personale dell’ente e corpo dei volontari.

Per un rapporto continuo con la cittadinanza: iniziativa “Dillo al sindaco” – Sindaco e amministratori per le strade del paese a toccare con mano le eventuali problematiche e per ascoltare le richieste dei cittadini; volantino “cittadino 10 e lode” – un insieme di regole di buon senso e di educazione civica, elencazione di alcuni comportamenti fondamentali per il Bene Comune e per vivere al meglio nella nostra Comunità; settore finanziario: la nostra attività è basata sul rispetto delle regole e invitiamo, pertanto, tutti a contribuire secondo quanto dovuto per garantire efficienza e qualità ai servizi che il Comune deve assicurare alla comunità: non a caso abbiamo dato avvio ad una campagna di recupero delle somme non pagate per acqua e Tari per il periodo 2017/2021 e stiamo dando a tutti la possibilità di mettersi in regola attivando rateizzazioni senza sanzioni e interessi, nei tempi che ci vengono consentiti dalla legge. Ed è bene sapere che, in caso di inadempienza, il Comune sarà costretto al trasferimento dei titoli a società specializzata nel recupero crediti, con aggravio di sanzioni ed interessi.

La precaria situazione finanziaria che è interamente dovuta al default che ha determinato il dissesto finanziario non rappresenta un fatto del “passato” da archiviare come una qualsiasi altra pratica, ma una zavorra i cui effetti continuano ad irrigidire l’operatività del Comune producendo conseguenze anche sulla vita dei cittadini in ambito economico – finanziario e sociale; perché i debiti vanno pagati e il Comune è stato costretto ad indebitarsi con prestiti per una rata annua di circa 300mila euro che penalizza qualsiasi attività o scelta amministrativa da attivare con risorse proprie di bilancio, ad iniziare dalla necessità di non poter adeguare la dotazione organica del personale che è assolutamente deficitaria. Tradizione e Cultura: la partecipazione passionale ed emotiva della nostra comunità al rituale collettivo e allo straordinario spettacolo della corsa dei carri impone all’Amministrazione l’obbligo morale e il dovere di mantenere in vita la “Carrese”, per non disperdere le più profonde motivazioni spirituali e culturali tramandate nei secoli. Questa ferma convinzione non disconosce le ragioni di una sensibilità oggi più affinata rispetto al trattamento degli animali e alla loro utilizzazione per attualizzare la “corsa”, evitando qualsiasi forma di abuso e per garantire assolute condizioni di sicurezza per i partecipanti alla gara e per gli spettatori.

Con questi propositi abbiamo inteso partecipare al Concorso 2022 del “Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica” con l’assegnazione di 13mila euro e al bando “Piano di Sviluppo e Coesione (Psc) della Regione Molise”, con l’assegnazione di 36mila euro, con la previsione di 39mila euro per la Carrese 2023. Infine, ma non certamente per ultimo, un ringraziamento al Parroco don Fernando che ha già dato prova di attaccamento alla nostra comunità e alle Associazioni di promozione sociale, da quelle presenti nel campo della cultura, del turismo e dell’intrattenimento (Pro Loco Skanderberg), a quelle della promozione dello sport (Asd Portocannone 1993 e Porto Run 2015), della protezione civile (volontari della vigilanza ausiliaria e sezione operativa Rgpt) e ancora, a quelle che rappresentano l’apostolato cattolico (Azione Cattolica e Associazione Beata Vergine Maria Di Costantinopoli), ed inoltre a chi insieme all’Amministrazione comunale si occupa dell’assistenza alimentare agli indigenti (Auser e Caritas), tutte depositarie di apprezzate iniziative e di un rinnovato fervore per rendere utili servizi alla comunità per la sua crescita sociale. Oggi e per i prossimi mesi, ciascuno di noi sarà chiamato a compiere un grande sforzo, di comprensione e di impegno, per alleviare gli effetti della congiuntura economica che stiamo vivendo.

All’Amministrazione comunale spetta il compito di continuare a garantire e tutelare i cittadini, a dare lustro alla comunità, a promuovere la partecipazione attiva di tutte le associazioni, a stabilire con tutti un leale confronto per il bene comune, per gestire al meglio il presente e per programmare e coltivare il fascino di un piccolo paese con una grande storia».