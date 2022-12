Amministrazione Greco: "Un anno intenso che porterà frutti nel 2023"

URURI. Il messaggio di auguri della sindaca di Ururi, Laura Greco.

«Cari concittadini, il 2022 volge al termine.

Abbiamo affrontato sfide importanti, impegnative ma di assoluto rilievo per Ururi. È stato un anno intenso frutto di una grande attività di programmazione che porterà i suoi frutti a partire dal 2023. Con l’Amministrazione Comunale abbiamo lavorato duramente, non nascondo i momenti di sconforto ma è dalle difficoltà che bisogna rinascere e soprattutto consolidarsi, ho la fortuna di avere una struttura comunale solida e competente che lavora con un unico obiettivo: Ururi.

Credo in un 2023 come l’anno della rinascita soprattutto per i più deboli, per coloro che vivono la sofferenza quotidiana, per chi si sente smarrito senza famiglia e lavoro. La comunità deve essere vissuta come luogo di incontro, senza escludere nessuno, favorendo l'integrazione e l'inclusione. Il bene comune deve essere perseguito come valore essenziale.

Continuiamo insieme questo cammino, con la forza d’animo e la voglia di riscatto per noi e per il nostro futuro. Auguri di cuore!» Il Sindaco Laura Greco.

