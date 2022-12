Polizze auto: la richiesta per il preventivo assicurazione passa per il web

La richiesta di un preventivo prima di stipulare una polizza auto dovrebbe essere un'abitudine, in quanto con questa operazione non solo si riesce a selezionare la compagnia che pratica il prezzo più basso ma, allo stesso tempo, si può ottenere un'assicurazione personalizzata con le opzioni che sono maggiormente in linea con le proprie necessità.

Fondamentalmente, per circolare in strada per legge c'è bisogno dell'RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) che copre da danni fatti a cose e persone ma, attualmente, si possono aggiungere ulteriori opzioni che fanno diventare l'assicurazione non esclusivamente una tassa da dover corrispondere per essere in regola ma un contratto vantaggioso che consente di avere dei rimborsi in svariati casi: per esempio, quando l'autovettura viene danneggiata da calamità naturali, se si è responsabili di un sinistro e anche il proprio veicolo risulta essere danneggiato, se si ha un'avaria mentre si è in viaggio e tanto altro.

Con il preventivo si può conoscere il costo di ogni soluzione e scegliere, con pochi click, quella che si preferisce.

Come richiedere un preventivo assicurazione via web





Richiedere un preventivo online è molto semplice e richiede pochissimo tempo, soprattutto grazie al web, che mette a disposizione numerosi strumenti per aiutare gli utenti trovare la polizza auto più adatta alle proprie esigenze.

A questo proposito, per maggiori dettagli è possibile visitare il portale di comparazione 6sicuro.it, sito specializzato nel settore assicurativo che consente di confrontare le migliori proposte disponibili sul mercato.

Qualora ci sia qualche soluzione che sia particolarmente affine con le proprie necessità, direttamente da qui, si può stipulare il contratto così che, in un tempo ristretto, si può ottenere la ricevuta per mail, da stampare e da tenere nel veicolo a disposizione, e mostrare qualora venga richiesta.

Attualmente ci sono sia compagnie che operano esclusivamente online ma anche quelle che hanno filiali sul territorio ma mettono a disposizione anche servizi via web, dal punto di vista legale tali realtà si equivalgono, quindi si può selezionare quella che è maggiormente affine alle proprie esigenze di risparmio o relativamente alle opzioni fornite.

Quali dati fornire per ottenere un preventivo assicurazione





I dati che vengono richiesti quando si sta compilando un preventivo online sono indispensabili per fornire all'utente una visione complessiva di quelle che saranno le spese da corrispondere per l'assicurazione che si intende sottoscrivere.

Quindi, bisognerà fornire:

Dati del contraente , come il sesso, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e lo stato civile;

, come il sesso, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza e lo stato civile; Dati di contatto , come mail o numero di telefono, che possono servire all'assicurazione che si andrà a scegliere per inviare comunicazioni e documenti;

, come mail o numero di telefono, che possono servire all'assicurazione che si andrà a scegliere per inviare comunicazioni e documenti; Dati del veicolo , non per forza di un mezzo che già si possiede ma anche di un'ipotetica autovettura che si andrà ad acquistare. In questi campi bisognerà indicare la marca, il modello, la cilindrata, la presenza di un antifurto e tanto altro;

, non per forza di un mezzo che già si possiede ma anche di un'ipotetica autovettura che si andrà ad acquistare. In questi campi bisognerà indicare la marca, il modello, la cilindrata, la presenza di un antifurto e tanto altro; Informazioni circa l'utilizzo del mezzo ad esempio quanti km si percorrono all'anno, quante persone della famiglia guidano l'auto, se si possiede una rimessa per ricoverare la macchina, ecc.

Si tratta di dati molto semplici da desumere che, la maggior parte delle volte, già si conoscono, quindi per compilare il modulo ci vorrà davvero un tempo limitato.

Il preventivo è un vantaggio e bisognerebbe sempre richiederlo in quanto è gratuito ed è necessario per fare una scelta smart; da tale punto di vista, piuttosto che visitare i siti delle specifiche assicurazioni, meglio orientarsi verso un portale di comparazione: una scelta che farà guadagnare tempo e denaro.