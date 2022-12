«Rinnovati solo 125 precari su 300», il 12 gennaio sciopero della sanità nel Molise

CAMPOBASSO. San Silvestro battagliero per le sigle firmatarie del contratto nazionale del comparto sanitario nel Molise. Con una nota inviata a tutti i livelli istituzionali, compresi il premier Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci, proclamato sciopero di 24 ore per il 12 gennaio prossimo.

«Possono aderirvi altre professioni e cittadini - annunciano e invitano Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, Fials, Nursind e Nursing up - a seguito dell’incontro del 14 dicembre scorso, della comunicazione formale Asrem del 16 dicembre con la quale anticipava le decisioni assunte in presenza di altra organizzazione sindacale non firmataria del Ccnl comparto sanità, delle nota del 21 dicembre scorso e del richiesto nuovo confronto del 28.12.2022, si trovano costrette ad indire lo stato di agitazione di tutto il personale, a tempo determinato e indeterminato, per le deludenti risposte alle richieste delle categorie che rappresentiamo.

La protesta è dovuta al rifiuto al mancato rinnovo di tutti i contratti (verrebbero rinnovati solo 125 contratti su circa trecento lavoratori interessati) in scadenza al 31 dicembre 2022 (oggi, ndr) del personale che nel periodo del lockdown ha prestato servizio nelle strutture assistenziali nonostante la carenza di personale di tutti i ruoli.

Tutti e sottolineiamo tutti questi lavoratori sono stati in prima linea consentendo, anche grazie a loro, il funzionamento di interi reparti ospedalieri, del territorio, delle case circondariali di Campobasso, Larino ed Isernia, di punti vaccinale, effettuazione di tamponi faringei in ambito ospedaliero, in ambito territoriale e al domicilio dei pazienti Operatori che saranno senza stipendio, in prima linea in questa pandemia, e ora dimenticati. Tutto questo determina un salto nel buio. La tutela della salute dei cittadini si misura attraverso la qualità e la quantità delle prestazioni erogate da un numero di professionisti adeguato a standard di riferimento nazionali.

Al contrario, sembrerebbe non vi sia personale sufficiente per garantire la copertura dei turni h 24 e per garantire, di conseguenza, i Lea. Tanto accade sempre più frequentemente, divenendo una quotidianità inaccettabile. È nostra intenzione dare voce al disagio di questi lavoratori che non trovano risposte se non attraverso una manifestazione di dissenso dove si chiede pari dignità e diritto-dovere. Vorremmo un atto di giustizia per tutti questi operatori che lavorano con ritmi non più sostenibili, maggior tutela per il cittadino malato, maggior controllo e coordinamento sulle modalità occupazionali, maggior assunzione per ridurre la disoccupazione.

E per questo si indice uno sciopero il giorno di 24 ore per il prossimo 12 gennaio, chiedendo di accogliere la richiesta di questi operatori, prorogando o riattivando entro la mensilità di gennaio 2023 tutti i contratti in scadenza al 31.12.2022. Operatori, che, ribadiamo, chiedono solo di lavorare e di essere ascoltati».