Buon 2023 a tutti, che sia indimenticabile

TERMOLI. Per la sedicesima volta, dal Capodanno 2007, ci troviamo a formularvi, cari lettori, gli auguri di buon anno.

Per il 2023 non possiamo che rivolgervi a tutti, a voi che ci seguite sempre più numerosi, così come al resto dell'umanità, momenti più sereni, nella vita di comunità, quanto nella famiglia, nelle sfide professionali e di studio e nelle relazioni sociali, nel recupero di valori alla base del vivere insieme.

Tre anni difficili che vorremmo mettere alle spalle per guardare a orizzonti più lieti. Termolionline sarà al vostro fianco, come sempre, giorno dopo giorno, per scandire il percorso che tutti andremo a compiere, per questo il brindisi più sincero a tutti voi, dall'editore Nicola Montuori e dal gruppo Mediacomm allo staff giornalistico. L'abbraccio sincero verso un cammino migliore.