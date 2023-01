Impazza il Capodanno 2023 in piazza a Termoli

TERMOLI. Tantissima la voglia di divertirsi in piazza a Termoli. Centro stracolmo di gente, aggregazione davvero straordinaria, quella che si può ammirare dalle foto e dalle immagini video che ritraggono una città finalmente pulsante e vitale anche durante il Capodanno.

Ultimi anni con l'urlo strozzato in gola a causa della pandemia e delle relative restrizioni, col 2023 che è arrivato, invece, cavalcando una festa di popolo che ha unito tutti all'insegna dei migliori auspici per questa staffetta in calendario, che tutti sperano possa rappresentare una autentica svolta.

Una manifestazione dal costo contenuto, 10mila euro quelli messi a budget dall'amministrazione comunale di Termoli, che ha interpretato evidentemente i desiderata della folla che ha gremito corso Nazionale e Piazza Monumento, in linea con quanto avveniva nelle altre città italiane.

Brindisi scanditi dal ballo e dalla musica, da auguri scambiati finalmente senza timore, abbracciando il senso della vita di comunità e delle relazioni sociali, proprio nel solco del messaggio che Termolionline aveva lanciato per la mezzanotte.

L'evento è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione “Eventi Arte e Spettacolo”.

Dalle 22.30 di ieri e fino a notte, show della band “Cartoni Folli”, con la consolle poi in mano al dj set che ha visto alternarsi sul palco Nick Di Palma, Biagio Capurso, Alex T., Marco Capetola e Fabio Pezzotta che durante le loro performance in consolle saranno accompagnati dal vocalist Stefano Di Maio.

Serata condotta da Andrea Nasillo e Roberto Di Blasio, con lo show e lo spettacolo fino a mezzanotte, il classico conto alla rovescia per salutare il 2022 e dare il benvenuto al nuovo anno attraverso musica e divertimento.

