Misericordia e servizio del 118, Faletra: non lasciamo sguarnito il territorio

TERMOLI. Come era trapelato negli ultimi giorni, anche senza annunci ufficiali da parte delle associazioni di questa parte del territorio, il servizio del 118 non si è sospeso allo scoccare della mezzanotte. Nel primo gennaio 2023 le postazioni coperte dalla Misericordia di Termoli, quelle di via del Molinello, in città e a Montenero di Bisaccia, sono rimaste operative.

La decisione di fermarsi non aveva mai pervaso il Governatore Romeo Faletra, che spiega come la Confraternita della Misericordia abbia un rigore etico, frutto di dedizione, spirito di servizio verso la comunità ed è appartenente a una confederazione nazionale, dove ci sono doveri e obblighi da rispettare.

Ma soprattutto, per Faletra, c’è quell’obbligo morale assunto da oltre 22 anni, nei confronti di tutti coloro che vivono sul nostro territorio, a Termoli e in basso Molise, che non potevano restare senza assistenza sanitaria a causa di beghe amministrative.

«Il nostro operato si contraddistingue con costanza, efficacia e forza di volontà, per superare le tante difficoltà che sono sempre pronte in agguato, questo episodio, spero isolato, sarà superato con forza e coraggio, noi misericordiosi ne abbiamo tanta».