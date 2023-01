Cresce il gruppo dei coraggiosi: in tanti al Tuffo di Capodanno

TERMOLI. Al bando le restrizioni degli ultimi anni e anche le edizioni annullate causa Covid, torna davvero il grande spolvero un appuntamento irrinunciabile nel primo dell'anno.

Il meteo clemente, mai come in questa edizione, ha ampliato la partecipazione al Tuffo di Capodanno, che come tra tradizione recente, ormai da una dozzina d’anni, saluta il primo gennaio e il nuovo anno. Stavolta il 2023 ha beneficiato addirittura di almeno 16 gradi, ben oltre la media stagionale.





Una cinquantina le persone che si sono presentate sulla spiaggia Nord di Termoli, rigorosamente in costume, compreso un Babbo Natale, per poi tuffarsi in mare, nell’Adriatico, sfidando comunque un’acqua non tropicale. Altre presenze scenografiche, quello dell’immancabile Uomo Ragione della Vichinga.

Suggestive le immagini riprese dal drone con la scritta di buon anno da Termoli ricavata nella sabbia.

