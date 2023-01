Uno dei "sogni" del 2023: la rimozione del cantiere sulla Tangenziale Nord

TERMOLI. Siamo certi che qualora sottoponessimo ai lettori un vademecum in cui scegliere cosa, di concreto, vorrebbero che portasse in dote il 2023, c’è chi penserebbe ai lavori infiniti sulla Tangenziale Nord, compresi tra l’uscita di Colle della Torre e quella di contrada Porticone.

Un cantiere che ha “infastidito” per così dire, tantissimi automobilisti, e su cui c’è anche una indagine della magistratura per le conseguenze di un drammatico incidente stradale, avvenuto mesi fa, costato la vita a un conducente. Al di là del caso specifico, i tempi per la riqualificazione dei piloni appaiono davvero dilatati e se l’Anas, proprietaria del viadotto sulla statale 709, rende noti quasi quotidianamente gli sforzi compiuti per mettere a bando opere di monitoraggio e messa in sicurezza, quel cantiere resta aperto con impianti semaforico e circolazione a senso unico alternato, per permettere la realizzazione dei lavori dell’Anas di risanamento di pile e pulvini del viadotto Petrara, commissionati con gara d’appalto a una ditta casertana, e che nei mesi scorsi hanno generato polemiche social furibonde, ma anche interventi di carattere istituzionale, per sollecitare una diversa gestione del cantiere.

Come evidenziammo già in precedenza, il cartello posto alla base della zona delimitata dalla stessa Anas si reca l’inizio nel luglio 2020, con data presunta di fine lavori nel maggio 2021.

Certo, in mezzo c’è stata anche la pandemia, coi ritardi nelle forniture soprattutto, sofferte anche in altri appalti, ma il tempo scorre inesorabile e non mancano tuttora le segnalazioni di comportamenti e condotte insofferenti degli stessi automobilisti quando sono in fila, obbligati, ad attendere il via libera.

Solo chi scrive, la scorsa settimana, ha assistito a una partenza su tre file, nemmeno fosse la griglia di un grand prix di Formula 1.

L'auspicio, sincero, è quello che prima della stagione primaverile, quando i flussi turistici tornando a essere significativi, il transito possa tornare regolare.

