«Carenza di personale nel reparto di Psichiatria»

TERMOLI. L’associazione Incontrarsi torna a lanciare un grido d’allarme sul disagio psichico. In questo focus mette in rilievi la carenza di personale nelle strutture sanitarie locali. «L'Associazione Incontrarsi OdV, che rappresenta centinaia di famiglie interessate alla promozione della Salute Mentale in Basso Molise, segnala la carenza di personale infermieristico nel Reparto di Psichiatria (Spdc) di Termoli, ma anche nel Centro di Salute Mentale, ridotto a poter contare su di una sola assistente sociale (peraltro a tempo parziale).

Questa situazione è presente già da diverso tempo, temiamo che vi sia il rischio concreto che dopo la sospensione dei ricoveri ad Isernia ciò possa verificarsi anche presso il reparto di Termoli. La carenza di infermieri è cronica e ora è diventata drammatica. Sensibilizziamo da anni Regione e Asrem, ma l'ascolto è assolutamente scarso. Peraltro i nostri familiari rischiano di subire tali carenze peggiorando la loro situazione in un Reparto con pochi infermieri. Ciò, ad esempio, rischia di comportare assurde, inopportune ed evitabili contenzioni ai letti di degenza e prolungamenti dei ricoveri. Mancando gli infermieri, come possono essere curati e avere attenzioni serie? Per questo abbiamo deciso di denunciare alla stampa locale e regionale (per il momento solo alla stampa!) una situazione non più sostenibile e promesse non mantenute.

Dopo 44 anni di presenza, rischierebbe di chiudere un presidio fondamentale che ha sempre garantito interventi in urgenza e programmati per tutto il Basso Molise (ma anche per il nord della Puglia). Di recente avevamo pensato anche di interagire con attività di volontariato all'interno del reparto per sensibilizzare gli altri familiari e utenti. Ma ciò non può sostituire il personale Asrem, assolutamente insufficiente. Il disagio psichico coinvolge più di un quarto della popolazione generale. La pandemia, l'insicurezza economica legata alla crisi energetica influiscono e producono sempre più disagio nella popolazione dei giovani adulti. A ciò si aggiunge la vulnerabilità dettata dall'uso di sostanze stupefacenti che provoca continue condizioni di urgenza ed emergenza. Con il presente comunicato stampa si vuole sensibilizzare la cittadinanza e portare al centro del dibattito pubblico la questione relativa alla Salute Mentale e i rischi specifici per il Reparto di Psichiatria di Termoli».