«Un pensiero a chi non c'è più e ai nuovi nati», il messaggio di Bellotti

GUGLIONESI. Il 2023 porterà in dote anche le urne al comune di Guglionesi, che vedrà l’amministrazione Bellotti sottoporsi al giudizio dell’elettorato. Intanto, è giunto il messaggio per il nuovo anno da parte del primo cittadino: «Un augurio di buon anno a tutti i miei concittadini. Prima di ogni cosa il pensiero mi porta a tutti coloro che in questo 2022 ci hanno lasciati e non sono più con noi a festeggiare l’anno che verrà, ma penso anche ai nuovi nati nel 2022, che non sono tanti, ma che rappresentano la nostra speranza per un futuro di ripresa e di riscatto.

Ci stiamo per mettere alle spalle un altro anno ancora carico di difficoltà, sia economiche, che sociali, di guerre tra nazioni e di battaglie quotidiane, eppure siamo consapevoli che il nuovo anno sarà migliore, perché saremo noi a renderlo migliore! Non dobbiamo credere che il mondo possa migliorare solo perché qualcun altro faccia qualcosa per noi, ma dobbiamo essere noi gli artefici del nostro futuro e lottare per renderlo migliore. Consci che le difficoltà ci forgiano, ma non ci abbattono, auguro un 2023 di pace e ricco di soddisfazioni per tutti. Viva Guglionesi!»