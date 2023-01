Comuni e criticità finanziarie: la situazione nel Molise

MOLISE. Nel biennio 2020-2021 il legislatore ha tentato, soprattutto nell'ottica di contrastare gli effetti della pandemia, di dare una mano ai Comuni oberàti da gravi criticità finanziarie. E lo ha fatto con interventi emergenziali che si sono mossi (com'è stato per il Molise) lungo due direttrici: 1) un differimento di termini procedurali; 2) un sostegno finanziario in termini di anticipazioni e di finanziamenti aggiuntivi. Ma forse servirebbe altro, soprattutto valutando la situazione in ottica Pnrr. “Una riforma organica del Titolo VIII del Testo unico degli enti locali avrebbe come positivo effetto collaterale una più solida stabilizzazione del quadro normativo, soggetto in questi anni a molteplici interventi di carattere congiunturale”. Questa autorevole osservazione è stata messa, nera su bianco, dai Giudici contabili.

Intanto crescono le criticità finanziarie dei Comuni. Ammontano a ben sessantacinque le nuove procedure, attivate sin dal 2021 (tra dissesti e riequilibri), che vanno ad aggiungersi ad un quadro di crescita rivelatosi inarrestabile nell'ultimo decennio, mai attenuato manco dalle importanti risorse somministrate agli enti locali (territoriali e non) durante la pandemia. Il fenomeno interessa l'intera Penisola, e trova la sua punta dell'iceberg in Molise, in Calabria, Campania e Sicilia, dove il 38% degli enti (513 su 1.344) ha, od ha avuto, i conti in rosso e dove si concentrano quarantadue nuove procedure di dissesto e di riequilibrio registrate nel 2021 sul totale nazionale di sessantacinque.

Il Governo, dal canto suo, grazie alle norme contenute nel decreto-legge “Aiuti”, preparò, per tutti i capoluoghi di provincia classificati in sofferenza, un nuovo salva-enti fondato sul trasferimento di risorse in cambio di una riduzione del debito; ciò, in pratica, sulla falsariga di quanto praticato con la legge di bilancio per i Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana con disavanzo 'pro capite' superiore a 700 euro (quindi Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino). La Corte dei conti, in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale, rilanciò l'allarme: “Il fenomeno interessa il 20% dei Comuni e coinvolge centri urbani importanti ed i caoluoghi di provincia”. Ma, in quasi la metà dei casi, la procedura di riequilibrio non ebbe esito risolutivo, sfociando nel dissesto. “Le procedure di risanamento”, osservò la Sezione autonomie, “hanno una durata estremamente protratta nel tempo e spesso restano ferme nella fase istruttoria. Sono rari i casi in cui si concludono raggiungendo gli obiettivi di risanamento. La disfunzione maggiore è rappresentata dalla scarsa tempestività della procedura istruttoria, che si dilata in molti casi a dismisura”.

ìSu quali siano le ragioni di tali “difficoltà endemiche”, che caratterizzano soprattutto le Regioni summenzionate più di altre, coinvolgendo spesso (ma non è il Caso del 'piccolo' Molise proprio per la sua 'picciolezza') anche enti di grandi dimensioni, la Corte ha le idee chiare: il “contesto economico problematico di alcune aree” può giocare un ruolo ma le ragioni possono essere imputate anche a “disfunzioni organizzative dei singoli enti, come inefficienze nella gestione delle risorse e scarsa attenzione alla riscossione dei tributi” (e questo è - senza dubbio - il caso della ventesima regione, in ispecie gestita in versione-Toma da Uffici che si comporterebbero allo stesso modo seppure anziché l'attuale Presidente 'guitar-man' governasse un 'Draghetto' di periferia.

Claudio de Luca