La piscina del parco torna agli antichi splendori, ora avanti con la copertura

La piscina del Parco comunale

TERMOLI. Una delle opere più attese dalla città, anche per rievocare quello che ne rappresentò decenni or sono, autentico fiore all’occhiello: parliamo della piscina interna al parco comunale, che dal 2017 ha avuto nuovo impulso, attingendo a un finanziamento regionale di 600mila euro, a cui sono stati aggiunti fondi propri dell’ente di via Sannitica. Due le varianti in corso d’opera, una nel 2018, con lo stanziamento di altri 250mila euro da parte dell’allora amministrazione Sbrocca, l’altra approvata nel dicembre appena trascorso e sarà propedeutica al completamento del progetto.

Intanto, il colpo d’occhio è già rappresentativo di quello che potrà essere questo impianto “olimpionico”, con vasca da 50 metri, che immaginiamo potrà avere grande risalto nel mondo delle competizioni sportive, non soltanto invernali.

A seguito di tavoli tecnici avvenuti presso la sede dell’amministrazione con il Rup, la direzione lavori, l’assessore ai Lavori pubblici e la società che gestirà l’impianto natatorio è emersa la necessita di variare alcune opere al fine di adeguare l’impianto ai futuri lavori integrativi che saranno a carico del gestore (come la copertura della vasca); questo ha comportato alcune variazioni di dettaglio come la riduzione dei pali di illuminazione esterna e una diversa tipologia della recinzione esterna; sono state eseguite alcune variazioni di dettaglio al fine di migliorare l’opera.

Ora non resta che attendere la copertura della vasca e i tempi per mettere a disposizione l’opera alla collettività. Intanto, c'è chi già commenta il nuovo scenario: «Vorrei condividere con voi l'emozione che ho provato rivedendo, dopo tanti anni, finalmente la piscina così. Speriamo di assistere presto alla sua inaugurazione, buon 2023 a tutti».

Galleria fotografica