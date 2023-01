Solo nel basso Molise oltre 7mila diabetici, arriva la telemedicina

TERMOLI. Il diabete è una malattia in cui c’è aumento nel sangue dei livelli di glucosio (zucchero; la glicemia) per un deficit della quantità e, spesso, nell’efficacia biologica dell’insulina, l’ormone che controlla la glicemia nel sangue e che viene prodotto dal pancreas.

Il diabete non è una malattia contagiosa: vivere con un diabetico non fa venire il diabete. Il diabete non è una malattia ereditaria, nel senso che, tranne che per poche varietà molto rare (es. MODY), non c’è un passaggio inevitabile della malattia da una generazione ad un’altra. Esiste però una predisposizione familiare, soprattutto in caso di diabete tipo 2, per cui chi ha un diabetico fra i parenti di primo grado (genitori, fratelli) ha un rischio di ammalare superiore rispetto a chi non ha parenti con la malattia.

Una malattia dilagante che colpisce indistintamente bambini, ragazzi e adulti e, al momento non esiste una cura ma solo farmaci da prendere per tenere in range la glicemia.

Nel distretto sanitario di Termoli ci sono 7051 assistiti con esenzione 013. La più alta percentuale di tutta la regione.

E tutto il Molise ne conta 16598.

Il Molise, insieme alla Calabria, è tra le regioni italiane a più alta prevalenza di diabete (oltre 7%) Tra le cause del diabete c'è sicuramente la predisposizione genetica, ma giocano un ruolo significativo anche abitudini alimentari scorrette, stili di vita più sedentari, scarsa attenzione per la prevenzione primaria e secondaria, comportamenti assai più diffusi tra le fasce di popolazione maggiormente deprivate. Si rilevano forti differenze tra Nord e Sud del Paese, con molte Regioni meridionali al di sopra della media nazionale. Calabria (8%), Molise (7,6%) e Sicilia (7,3%) sono le Regioni con gli indici di prevalenza della malattia più elevati e ben al di sopra del dato medio italiano (5,8%), mentre P.A. di Bolzano (3,4%), P.A. di Trento (4,2%) e Veneto (4,9%) presentano i valori migliori.

La domanda di servizi sanitari per soggetti con patologie croniche negli ultimi anni è diventata sempre più alta e, di conseguenza, è cresciuto l'ammontare delle risorse sanitarie destinate a questa fascia di popolazione. Si stima che quasi un terzo delle visite generiche e di quelle specialistiche sia erogato alla popolazione multi-cronica e, di queste, circa il 30% a persone con patologie croniche gravi. In Italia, su una popolazione di 51 milioni di persone con più di 18 anni, oltre 14 milioni presentano una patologia cronica, e di questi 8,4 milioni hanno più di 65 anni.

Secondo l'lstat, le patologie croniche più diffuse (in una lista di 22) sono artrosi (47,6%),

ipertensione (47%), patologia lombare (31,5%) e cervicale (28,7%). iperlipidemia (24,7%), malattie cardiache (19,3%) e diabete (16,8%).

Pertanto quella della cronicità rappresenta un’area di particolare attenzione per l'impatto sulla qualità e durata della vita delle persone, sui costi sanitari e sociali diretti e indiretti, sui carichi di lavoro dei Servizi Sanitari e Sociali, sulle risorse ed energie necessarie ad assicurare qualità di cura e continuità dell'assistenza.

L'approccio ai pazienti affetti da patologie croniche non può che essere multidisciplinare integrando prestazioni sanitarie e sociali in reti locali di assistenza che coinvolgano Cure Primarie e specialistiche, ospedale e territorio.

Il Decreto Ministeriale n.77 /2022 definisce un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale, e prevede la definizione di standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per l'assistenza territoriale e l'applicazione dei sistemi di telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, individua la necessità di potenziare l'offerta sanitaria per le patologie croniche attraverso lo sviluppo di strutture di prossimità, attraverso il potenziamento delle cure domiciliari, attraverso l'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e con modelli di servizi digitalizzati, utili per l'individuazione delle persone da assistere e per la gestione dei loro percorsi.

Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.D.T.A.), attraverso un approccio che osserva il processo nel suo insieme, consente di strutturare e integrare attività e interventi in un contesto in cui diverse specialità, professioni e aree d'azione (ospedale, territorio) sono implicate nell'assistenza e cura della persona con un problema di salute e/o assistenziale, valutare la congruità delle attività svolte rispetto agli obiettivi, alle linee guida e/o ai riferimenti presenti in letteratura e alle risorse disponibili, confrontare e misurare le attività (processi) e gli esiti intermedi (outcomes) attraverso indicatori specifici che consentono di analizzare gli scostamenti tra l'atteso e l'osservato, con l'obiettivo di raggiungere un continuo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'appropriatezza di ogni intervento.

Il PDTA del Diabete Mellito tipo 2 dell'adulto si configura, quindi, quale strumento di lavoro atto a garantire la uniformità di comportamenti degli operatori coinvolti in tutti i setting assistenziali dedicati al paziente diabetico relativi agli interventi rivolti alla prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, con l'obiettivo di migliorare processi ed esiti della cura delle persone con diabete attraverso la diagnosi precoce della malattia e la prevenzione delle sue complicanze.

Nella gestione integrata delle cronicità, intesa come programmi di cura a lungo termine, i principali referenti per i pazienti che ne sono affetti sono il medico di medicina generale (MMG) che, mediante un approccio generalista, contribuisce insieme agli specialisti a definire un programma di assistenza individuale e, attraverso la relazione di fiducia, ne facilita l’adesione da parte del paziente nell'ottica di una gestione integrata.

La presente procedura si applica a tutti gli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 diagnosticati dal MMG o dalle strutture specialistiche ASReM, in un modello di gestione integrata tra Medici di Medicina Generale e Servizi di Diabetologia, e coinvolge tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari che operano nella UOC "Diabetologia" dell'Ospedale Cardarelli e negli ambulatori diabetologici specialistici distrettuali, i MMG, e tutti gli specialisti ASReM che vengano consultati per la valutazione e la gestione delle complicanze del paziente diabetico. Sono coinvolte Associazioni e realtà del terzo settore che operano nel campo.

Il Dpta prevede l'approccio a distanza verso il paziente diabetico che potrà essere effettuato secondo gli strumenti previsti dalle "Linee di indirizzo -Telemedicina" del Ministero della Salute, recepite dalla Regione Molise.

La Televisita è un atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il pazientei Il Teleconsulto è un'indicazione di diagnosi e/o di scelta di una terapia senza la presenza fisica del paziente. Si tratta di un'attività di consulenza a distanza fra medici che permette a un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici, in ragione di specifica formazione e competenza, sulla base di informazioni mediche legate alla presa in carico del paziente.

La Telecooperazione sanitaria è un atto consistente nell'assistenza fornita da un medico o altro operatore sanitario ad un altro medico o altro operatore sanitario impegnato in un atto sanitario. La gestione del paziente a distanza può essere particolarmente utile per le persone con diabete che richiedono un'interazione medico-paziente più regolare (difficoltà all'autogestione, insufficiente controllo metabolico, scarsa aderenza al trattamento ...) e, inoltre, in quelle situazioni in cui risulta difficile raggiungere con facilità i servizi di diabetologia per problematiche ad esempio legate al territorio.

Negli ultimi anni l'innovazione tecnologica ha permesso allo specialista diabetologo di poter interagire a distanza con il paziente effettuando, ad esempio, il controllo delle glicemie o della terapia insulinica mediante l'utilizzo di piattaforme digitali che consentono di realizzare in sicurezza un Remote Patient Monitoring.

Per Teleassistenza, si intende un sistema socio-assistenziale per la presa in carico della persona anziana o fragile a domicilio, tramite la gestione di allarmi, di attivazione dei servizi di emergenza, di chiamate di "supporto" da parte di un centro servizi. La Teleassistenza ha un contenuto prevalentemente sociale, con confini sfumati verso quello sanitario, con il quale dovrebbe connettersi al fine di garantire la continuità assistenziale.