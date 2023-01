Le opere pubbliche in programma nel 2023

TERMOLI. Durante l’ultimo consiglio comunale del 2022 del comune di Termoli, i consiglieri sono stati invitati ad approvare il punto all’ordine del giorno, avente a oggetto l’elenco annuale dei lavori pubblici e il programma triennale delle opere pubbliche 2023/25.

Ad esporre la pianificazione dell'elenco annuale 2023 è stato il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano.

«Il piano che oggi viene portato in questo consiglio- ha chiarito Ferrazzano- si è contraddistinto per una costruttiva dialettica tra le parti e, il documento finale ha cercato di conciliare tra loro le richieste dei consiglieri per la società civile, attraverso le sue associazioni e gli enti locali interessati».

Dopo aver fatto questa premessa, Ferrazzano ha poi proseguito, portando sul tavolo tutte le opere previste dal piano triennale delle opere pubbliche, realizzate e in corso di realizzazione.

Ricucitura tratti ciclabili isolati e riqualificazione ciclabili esistenti, la riqualificazione intradosso impalcato viadotti via Corsica, opere di urbanizzazione primaria in via mar Mediterraneo.

E poi ancora, il progetto finanza Tpl - quota lavori pubblici, finanza di progetto ampliamento e gestione cimitero comunale, dismissione e delocalizzazione del depuratore del porto, Pnrr - m4c1 investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia via Cina adeguamento sismico e messa in sicurezza Pnrr, investimento 1.1 piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia scuola dell'infanzia in via Stati Uniti adeguamento sismico e messa in sicurezza Via Martiri della Resistenza - efficientamento energetico pubblica illuminazione (3°lotto anno 2023 - 4°lotto anno 2024) Pnrr investimento 2.1 investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, riqualificazione urbana area di pozzo dolce e piazza Sant’Antonio recupero dell'area degradata e delle rispettive pertinenze sistemazione cimitero- finanziato da proventi per concessioni cimiteriali Pnrr investimento, 1.3 piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, istituto comprensivo statale difesa grande predisposizione spazi da adibire alle attività' sportive Pnrr investimento, 1.3 piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole scuola primaria di via Stati Uniti (I ciclo scolastico) dell'istituto comprensivo Schweitzer di Termoli predisposizione spazi da adibire alle attività sportive.

Sistema di videosorveglianza urbana del comune di Termoli, investimento 3.3 piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, scuola materna ed elementare di Rio Vivo in c/da pantano basso adeguamento sismico e messa in sicurezza della scuola riqualificazione piano viario via Manzoni dall'incrocio con via Pascoli alla strada provinciale 51, realizzazione parcheggi scambio area via Martiri della Resistenza realizzazione di nuovi campi sportivi in alcuni quartieri periferici della città costruzione di un percorso pedonale tra Colle della Torre e il lungomare nord, realizzazione marciapiedi in via delle Acacie (II lotto), realizzazione parcheggi in piazza Donatori di Sangue, sistemazione strade comunali, marciapiedi ed arredo urbano - dm 14.01.2022 - riqualificazione marciapiedi via Dante, riqualificazione asfalti in varie strade comunali, interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico costone Rio Vivo direzione sud da incrocio con via Rio Torto, interventi di messa in sicurezza del bacino Vallivo mediante lavori di adeguamento e rifacimento di infrastrutture pubbliche interferenti. Interventi di messa in sicurezza del bacino Vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di rialzo degli argini e risagomatura argini, interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico costone Lungomare nord, sport e periferie 2020 - riqualificazione pista di atletica dello stadio comunale Cannarsa, Mipaf - misura 1.43 "porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" - progetto di ammodernamento del sistema di asta del mercato ittico Pnrr, 1.1 strategia nazionale per le aree interne ristrutturazione dello stabile dell’ex caserma dei carabinieri di via Martiri della Resistenza per l’assistenza e l’accoglienza dei migranti e rifugiati

Pnrr investimento, 1.1 strategia nazionale per le aree interne.

Realizzazione di un centro socio educativo per persone disabili/ ex carcere di piazza Olimpia Pnrr, intervento di riqualificazione del palazzetto dello sport comunale denominato Palairino per servizi culturali e sportivi per valorizzazione dei giovani e attività inclusive ricreative e sportive per disabili, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, rigenerazione urbana con rifunzionalizzazione ed adeguamento del palazzetto dello sport Palairino unitamente alle aree comunali contermini ed all'asse stradale di via America, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, interventi di messa in sicurezza del bacino vallivo del torrente Sinarca mediante lavori di rialzo degli argini e risagomatura dell'alveo, investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale rigenerazione urbana per la rifunzionalizzazione dell ex carcere di piazza Olimpia in museo del mare e caffe letterario nonché delle aree pubbliche limitrofe, la realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, progetto di adeguamento ai requisiti tecnico gestionali di cui al d.m. del 08/04/2008 e s.m.i. del centro di raccolta comunale esistente.