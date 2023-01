Strade da mettere in sicurezza, la Giunta Florio aggiudica i lavori

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sono stati aggiudicati i lavori di completamento e messa in sicurezza di tratti di strade del centro urbano su via Immerse di Balzo e via Grazia Deledda.

Si tratta di un progetto, di importo complessivo pari a 624.200 euro candidato dall’amministrazione comunale subito dopo il suo insediamento e che attraverso le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 è stato beneficiario di finanziamento da parte della Regione Molise per un importo pari a 586.748 euro (mentre l’importo a carico dell’Ente sarà di 37.452 euro).

Subito dopo le festività invece partiranno gli interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici, pari a circa un milione di euro, che ci permetteranno tra l’altro di riqualificare l’area dove sono state abbattute le vecchie scuole medie mettendo fine al degrado di quel contesto in pieno centro.

Inizieranno poi gli interventi di efficientamento energetico sugli impianti di pubblica illuminazione (finanziamento annualità 2022) e i lavori di manutenzione straordinaria del Belvedere “P. Mastra".