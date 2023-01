La coperta corta del 118, sul territorio mancano 37 medici

TERMOLI. Ancora una volta si torna a parlare del 118. In questa circostanza, però, non sulla vertenza delle associazioni di volontariato, il cui bando è in scadenza a metà mese ma perché si rinnova la carenza di personale sul servizio di emergenza territoriale.

Mancano 37 medici nel servizio del 118 in Molise. Il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha emesso un apposito avviso interno, che forma parte integrante e sostanziale dell’Accordo Regionale vigente, finalizzato a consentire ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza Territoriale eventuali spostamenti.

Le postazioni del 118 in Molise sono 18. Ciascuna è composta da quattro persone: due soccorritori (di cui uno autista), un infermiere e un medico.

L’avviso interno redatto dal direttore generale Florenzano prevede ad Agnone, Cerro al Volturno, Frosolone, Isernia, Sant’Elia a Pianisi 3 incarichi vacanti di 38 ore settimanali cadauno a tempo indeterminato. A Venafro, Campobasso, Bojano, Riccia, Trivento, Termoli e Montenero di Bisaccia invece, ci sono 2 incarichi vacanti di 38 ore. Infine, a Larino e Castelmauro hanno rispettivamente 1 e 5 posti vacanti sempre per 38 ore a settimana a tempo indeterminato.

Per tale motivo si procederà a stilare una graduatoria degli aspiranti al conferimento dell’incarico nel servizio in oggetto.