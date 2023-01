Forze fresche in municipio, col Pnrr nuovi assunti al comune di Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Qualche giorno fa, in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo tra il Comune di Santa Croce di Magliano e Asmel (Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali), nell’ambito del maxi bando avviato a livello nazionale, dove tutti gli interessati potevano partecipare, e che ci ha visti coinvolti insieme a centinaia di Comuni che come il nostro hanno scelto la formula della gestione associata delle assunzioni per semplificare e velocizzare le procedure concorsuali, annunciamo con soddisfazione la ricostituzione del Corpo di Polizia Municipale con l’ingresso di due nuovi Istruttori di Vigilanza a tempo parziale, nella misura del 50%, e indeterminato.

Sempre attraverso le medesime modalità concorsuali si è proceduto alle assunzioni di 2 Istruttori Amministrativo Contabile, l’uno a tempo indeterminato e nella misura del 50%, l’altro a tempo pieno e determinato (7 mesi) nell’ambito dell’attuazione dei progetti Pnrr. «Dopo anni in cui il nostro Comune ha assistito all’emorragia di personale, andato via e mai rimpiazzato, finalmente nuove risorse andranno a rinvigorire la pianta organica dell’Ente.

Un grande obiettivo centrato che premia l’impegno costante dell’Amministrazione Comunale e l’ottimo lavoro svolto in questi mesi così frenetici dal Responsabile di Area, la dott.ssa Marilena Colombo, e dal Segretario Comunale, il dottor Giancarlo Neri. Ai nuovi assunti, dall’Amministrazione Comunale e dalla comunità santacrocese che li accoglie, l’augurio di una carriera professionale ricca di stimoli e soddisfazioni e che questo importante traguardo raggiunto sia il punto di partenza di un cammino da percorrere sempre con spirito di abnegazione e amore», le parole del vice sindaco Pierluigi Di Tommaso.