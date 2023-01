Anno nuovo, solite carenze: personale insufficiente al laboratorio analisi del San Timoteo

TERMOLI. Torna d’attualità la vicenda del personale al laboratorio analisi dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Con l'anno nuovo di colpo praticamente quasi si dimezza l'organico, di per sé già carente.

Infatti, a 4 tecnici assunti a tempo indeterminato il 31 dicembre è scaduto il contratto e quindi devono osservare un periodo di stacco obbligatorio.

In laboratorio restano appena 5 tecnici per coprire h24 i turni feriali e festivi e le reperibilità più un tecnico con limitazioni per coprire giornalmente almeno sei settori di analisi.

«Ora si spera di organizzare i turni senza ridurre i servizi ma c'è sempre il problema di come dare il servizio nel rispetto della normativa vigente in merito ai riposi obbligatori. Certo purtroppo non è una situazione unica all'ospedale di Termoli, ma dà un sapore di marasma e disfacimento che abbiamo sperato sparisse con questo 2023», le parole raccolte negli ambienti di viale San Francesco.