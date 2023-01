Sempre più richieste di passaporti, giovedì 5 gennaio nuovo Open day al commissariato

TERMOLI. L'attività di rilascio dei passaporti al commissariato di Termoli, con l'organizzazione di mirati Open Day, è stata una delle note positive contenute anche nel dispaccio di fine anno diffuso dalla questura, per mettere in evidenza i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato nel 2022.

Attività che viene reiterata anche nel nuovo anno, dove in considerazione dell’aumento delle richieste di passaporti da parte dei cittadini molisani residenti a Termoli e nei paesi limitrofi, nella giornata di giovedì 5 gennaio 2023, gli sportelli del commissariato di Termoli preposti al rilascio dei passaporti saranno aperti senza alcuna prenotazione dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

I DATI DEL 2022

La ripresa delle attività post-emergenza pandemica ha contrassegnato pure il settore della Polizia amministrativa, in cui si è ricevuto quasi il triplo delle istanze di rilascio di passaporti rispetto al 2021, circa 3.144, soddisfatte grazie al forte impegno del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno dedicato al settore.

Per far fronte alla notevole richiesta di passaporti, sono stati pianificati 3 giorni di open days, di cui uno in questura (ad Agosto 2022 con 52 istanze acquisite) e 2 al commissariato di Termoli (a novembre 2022 e a dicembre 2022 con 124 pratiche acquisite complessivamente); si è dovuto, infatti, rispondere in modo molto incisivo alla richiesta di titoli di viaggio particolarmente forte nella zona costiera.