Si riapre il cantiere della stazione marittima, area portuale interdetta al transito

TERMOLI. Entro la prossima primavera il porto di Termoli riuscirà ad avere la sua Stazione marittima.

Dopo l'approvazione della seconda perizia di variante sul progetto della Regione Molise, stamani è stata pubblicata l'ordinanza da parte del comandante del Porto, Sergio Mostacci, che interdice l'area di cantiere al passaggio veicolare e pedonale.

La consegna dei lavori avvenne lo scorso 9 giugno. La Pistilli Costruzioni s.r.l., per conto della Regione Molise, sarà impegnata in lavori di realizzazione di una stazione Marittima a servizio dell’area portuale di Termoli (Primo stralcio funzionale).

Fino al 31 marzo, le aree ed i tratti di strada interessati dai lavori sono interdetti al passaggio pedonale e veicolare, ed a qualsiasi altra attività connessa.

L'impresa edile dovrà provvedere a interdire fisicamente l’area oggetto dei lavori, mediante l’apposizione di barriere, personale di guardia ed appositi cartelli monitori al fine di segnalare il relativo divieto di accesso a persone e mezzi, nonché segnalare il divieto di sosta con rimozione forzata di mezzi in ciascuna area interessata. Inoltre, dovrà garantire mediante apposizione di idonea cartellonistica la viabilità portuale durante l’esecuzione dei lavori, anche con l’eventuale attuazione di un senso unico alternato.

In particolare, l’esecuzione delle operazioni di trasloco, con riferimento alla collocazione dei mezzi operativi in fase operativa, dovrà soddisfare le seguenti condizioni: destinare una sezione residuale di carreggiata (negli eventuali casi di restringimento/senso unico alternato) tale da garantire in condizioni di sicurezza il transito veicolare con particolare riferimento all'eventuale passaggio dei mezzi in servizio di soccorso e/o emergenza, e comunque non inferiore in larghezza secondo quanto definito nel presente dispositivo; garantire, in condizioni di sicurezza, la fruizione degli spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili; garantire, in condizioni di sicurezza, l'accesso e l'uscita dei veicoli presso eventuali passi carrabili ivi presenti; adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza della circolazione pedonale (compresi attraversamenti pedonali, accessi ad abitazioni, a uscite di sicurezza e ad attività di varia tipologia); adottare le partiture distanziometriche e i relativi schemi di segnaletica, assolvendo agli obblighi inerenti alla collocazione della stessa segnaletica.

