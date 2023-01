Dopo le minacce di morte: «Né rabbia, né paura e né delusione, ma dispiacere»

Dopo le minacce ricevute, l'intervista a Donato Toma

CAMPOBASSO. «Né rabbia, né paura e né delusione, ma dispiacere». Queste sono state le parole con cui il presidente della Giunta regionale del Molise, Donato Toma, ha commentato oggi le minacce di morte ricevute di recente e su cui ha sporto denuncia ai Carabinieri, nell'intervista concessa al direttore di Teleregione, Pierluigi Boragine.

Il Governatore evidenzia come simili derive non dovrebbero accadere, anche se sono ascrivibili a chi ricopre un incarico come il suo.





Poi, approfondisce anche l'aspetto sulla sanità, dove è in corso un braccio di ferro particolare coi privati, sottolineando quanto sono grandi gli interessi in gioco.