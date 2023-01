Ciclovia Adriatica, aggiudicati i lavori da quasi 3,5 milioni di euro

TERMOLI. Aggiudicati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile rientrante nel cosi detto “corridoio adriatico”. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 30 agosto, del valore di 3.694.447,52, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 131.977,93 non soggetti a ribasso. con atto n. 212 del 16/09/2022 la Regione Molise ha concesso formalmente il finanziamento adottando il disciplinare di concessione che è stato approvato, accettato e sottoscritto dal legale rappresentante a seguito della deliberazione della Giunta Comunale. L'intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024, annualità 2022, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 16 del 12.05.2022. Partita la procedura di gara, con goli atti che sono stati approvati lo scorso 9 novembre e il 28 dello stesso mese è stata nominata la commissione giudicatrice della gara, che si è riunita nello stesso giorno e il 9 dicembre. Lo scorso 25 novembre sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte. La manifestazione d’interesse aveva raccolto ben 102 adesioni, di queste sono state estratte 15 imprese, di cui in sette hanno presentato la documentazione nei tempi previsti, una sola azienda è molisana, una di San Salvo, le altre territorialmente più lontane. La commissione ha definito la graduatoria nella quale risulta prima classificata “A.STRA Adriatica Strade s.p.a.”, con sede in Termoli, che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo pari a 93,36/100 e ha offerto un ribasso percentuale del 6,06% sull'importo complessivo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 3.346.583,93 , di cui € 131.977,93 per oneri di sicurezza, per un totale di aggiudicazione di € 3.478.561,86 con una economia di spesa di € 215.885,66.