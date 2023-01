Minacce a Toma, Niro: tutto ciò non è democrazia, ma prepotenza e arroganza

CAMPOBASSO. Il Segretario regionale dei Popolari per l’Italia, Vincenzo Niro, commentando le notizie apprese dagli organi di informazione intende esprimere la piena solidarietà al presidente della Regione Toma e alla sua famiglia a cui sono state rivolte rozze e inqualificabili minacce di morte. Come sempre l’anonimato copre le peggiori forme di comportamento umano, che vanno respinte nel modo più risoluto e incondizionato.

“Il mondo della politica deve condannare con fermezza la violenza in ogni sua forma e tutelare la democrazia. Credo che il clima di odio in questo paese stia superando ogni limite. Ancora una volta un gesto vile, odioso ed inaccettabile, rappresenta un segnale pericoloso di disprezzo delle persone e della democrazia, in quanto colpisce i rappresentanti delle Istituzioni. Bisogna far sentire alta la voce di condanna di tutta la nostra comunità civile e politica, che per indole e per tradizione culturale e morale è sempre stata aperta al confronto dialettico, senza mai trascendere nell’aggressività e nelle intimidazioni ma in forma pacata e costruttiva.

Di sicuro la democrazia e il lavoro istituzionale di ognuno non si faranno intimidire, ma va condannata con forza l’espressione del dissenso attraverso minacce e insulti. Questo modo di agire va punito in quanto tutto ciò non è Democrazia, ma prepotenza e arroganza.

Nella certezza che i rappresentanti delle Istituzioni democratiche del nostro Paese non si faranno intimidire da squallide minacce, continuando ad operare affinché non venga mai meno la possibilità per un amministratore di esercitare il proprio mandato senza indebite pressioni, in un ambito di sana democrazia, rinnovo i sentimenti di vicinanza e solidarietà al Presidente della Regione Toma e ai suoi familiari”.