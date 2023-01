La piaga dei cinghiali: dopo l'ennesima testimonianza agricoltori in trincea

La piaga dei cinghiali in agricoltura: l'ennesima testimonianza

MOLISE. Un agricoltore molisano, Fernando Ciocca, collaboratore del Mam, il Movimento agricolo molisano, offre l'ennesima testimonianza sui danni provocati in ambito agricolo dai cinghiali.

Il video che pubblichiamo ne è la dimostrazione. Le immagini terreno portando alla luce i disastri che gli ungulati provocano.

Con l’attività di scavo provocano anche danni indiretti alle colture, il che si verifica in tutto il periodo dell’anno. È sufficiente anche solo il loro passaggio, soprattutto quando si spostano in grossi branchi, a provocare con il calpestio l’allettamento di cereali e prati compromettendone lo sfalcio.

«Distruzione totale- commenta l’agricoltore- hanno scavato dappertutto. Non se ne può più. Tanto lavoro e poi? Per come hanno combinato questo terreno, questo terreno non produrrà più niente, neanche l’anno prossimo. Qua ci vuole una pala meccanica per sistemare tutto. Non avremo più niente. Ci manca solo il reddito di cittadinanza. Il Governo ha dato la libertà alla regione di decidere su questi animali. Entro una settimana dovete risponderci. Altrimenti scenderemo in piazza con i trattori».

Il Mam comunica che questa sera, alle ore 19, si terrà alla pizzeria Country Road a Palata, una riunione straordinaria per decidere tutte le azioni da intraprendere per la soluzione dell'urgente problema della fauna selvatica in Molise.

Vista anche l'approvazione dell'emendamento col quale il governo nazionale delega alle regioni la facoltà di controllare le specie di fauna selvatica anche in aree protette e nei giorni di silenzio venatorio e di autorizzare piani di controllo numerico avvalendosi di cacciatori, durante la riunione saranno valutate proposte da sottoporre all'assessore regionale all'Agricoltura per contrastare il problema nel miglior modo possibile.