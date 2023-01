Tutti i bambini invitati in piazza Monumento dall'associazione dei Vigili del fuoco

TERMOLI. L'associazione del Corpo nazionale Vigili del Fuoco invita tutti i bambini questa mattina, dalle 11.30 in Piazza Monumento, dove arriverà dall'alto la Befana, con tanta allegria e soprattutto con tante caramelle. Farà anche tante foto insieme a tutti per passare dei momenti di gioia e spensieratezza. Non mancate!

Come di consueto, anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Termoli ha organizzato la Festa della Befana in Piazza Vittorio Veneto che di fatto concluderà le festività natalizie. L’appuntamento è per le 11.30, quando l’allegra nonnina si calerà dalla scuola Principe di Piemonte regalando caramelle e dolciumi a tutti i bambini.

L’evento è stato organizzato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il comando provinciale di Campobasso dei Vigili del Fuoco, il Lions Club Termoli Tifernus, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e la Misericordia di Termoli.