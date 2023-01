Una vita tra mercati e fiere, i nodi degli ambulanti

Intervista a Raffaele Cristinziano, segretario della provincia di Foggia dell’associazione Ana-Ugl

TERMOLI. Una settimana importante per il mondo del commercio, quella post natalizia, non soltanto per quello che riguarda la partenza dei saldi invernali, che hanno preso il via ieri, ma anche per il commercio ambulante. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, martedì scorso c’è stato il primo Mercatino settimanale del martedì, a Termoli, nel quartiere sant’Alfonso, ma gli umori e le aspettative degli ambulanti sono legate soprattutto alla prima fiera mensile dell’anno, in programma domani, 7 gennaio.

In occasione della visita al mercato di martedì scorso, con Raffaele Cristinziano, segretario della provincia di Foggia dell’associazione Ana Ugl (associazione nazionale ambulanti), emersa anche la problematica legata al mercato del mercoledì a Campomarino. Lo hanno fatto a nome di tutta la categoria; facendo appello proprio all’amministrazione locale dello stesso paese e chiedendo il permesso di poter risolvere la questione del riassetto organizzativo del mercato che gli stessi ambulanti avevano chiesto già precedentemente.

Galleria fotografica