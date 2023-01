"Giocattoli in Movimento": torna l'iniziativa pentastellata per i bimbi meno fortunati

CAMPOBASSO. A volte basta davvero poco per regalare un sorriso a chi è meno fortunato, soprattutto ai più piccini. È questo lo spirito che muove ‘Giocattoli in Movimento’, la campagna del Movimento 5 Stelle che vede protagonisti i bambini e che guarda all’ambiente, diffondendo i principi dello scambio e del riuso.

Anche in Molise, tanti attivisti e volontari hanno aiutato i portavoce regionali nella raccolta di decine di giochi. A loro va il nostro primo ringraziamento. Ma vogliamo sottolineare anche la grande generosità dei molisani, che hanno risposto con entusiasmo al nostro appello per allietare la Befana ai bambini delle comunità per minori sparse sul territorio regionale.

I giochi raccolti sono stati consegnati, nella prima tappa, presso il 'Mater Orfanorum' di Cercepiccola, la 'Casa del Divino Zelo' di Campobasso, le comunità per minori di Larino e Pescolanciano. Ma il tour continuerà nei prossimi giorni, con altre consegne a ‘La casa di Kore’ di Termoli e al reparto di pediatria del Cardarelli.

A undici anni dalla prima edizione di Giocattoli in Movimento, è sempre vivo lo spirito dell’iniziativa: portare un pizzico di felicità ai bambini meno fortunati è un gesto d’amore verso di loro, ma anche nei confronti dell’ambiente. Con lo scambio e il riuso, infatti, riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica.

Galleria fotografica