Chiusura col botto per le Luminarie a Larino e c'è chi le paragona a Salerno

LARINO. Una chiusura col botto quelle delle Luminarie di Larino. La "Magia di Luci" ancora una volta ha fatto centro in questa straordinaria edizione 2022.

Il sipario è stato calato nella tarda serata di ieri, con una Epifania che potrebbe aver fatto record di presenze, non abbiamo ancora i dati degli organizzatori, ma chi ieri sera era sul posto ha parlato di un numero incredibile di persone, affollamento mai così fitto in queste festività natalizie.

Probabilmente, si è replicato il successo di giornate come Santo Stefano e Capodanno, in ogni caso le Luminarie della ripartenza, quelle senza restrizioni, hanno definitivamente consacrato la manifestazione come uno dei simboli del Molise.

Un successo che ha calamitato anche l'attenzione di un portale come Fanpage, con Larino che viene addirittura paragonata a Salerno.