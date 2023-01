La memoria della sofferenza: un monumento alle vittime del Covid

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un monumento per ricordare i 23 cittadini di Santa Croce di Magliano che hanno perso la vita a causa del Covid. Sarà scoperta oggi la stele a perenne memoria di quel genitore, di quel nonno, di quel fratello, di quell’amico che questo maledetto virus ha portato via lasciando lutti in tutta la comunità fortorina.

Una comunità orfana della loro presenza, del loro vissuto, dei loro affetti ma che non vuole dimenticare. Su iniziativa del Comitato dei familiari delle Vittime del Coronavirus, che nei mesi scorsi, ha avanzato formale richiesta all’amministrazione Florio di installare un monumento in pietra in memoria dei cari concittadini deceduti da posizionarsi in viale Canada, nell’area verde adiacente la statua di Padre Pio, si svolgerà la cerimonia di scoprimento della lapide. La cerimonia avrà inizio alle 10.30 nella chiesa parrocchiale con la celebrazione della Santa Messa officiata da don Costantino Di Pietrantonio cui seguirà lo spostamento nell’area dedicata dove sarà scoperto il monumento in memoria delle vittime Covid.

«Il coronavirus ti ha strappato dalla vita e da noi: sei stato un amico, un genitore, un fratello o un compagno di vita. Mancherai come può mancare la primavera o la gioia. Ti abbiamo amato tanto e continueremo a farlo». Questo, recita il messaggio con cui il comitato delle vittime ha indetto la manifestazione di sabato. La realizzazione dell’opera è frutto del lavoro gratuito di un’impresa del luogo ed è stato interamente finanziato dai parenti. L’area su cui sarà installato è stata ceduta dall’azienda sanitaria regionale mentre l’amministrazione Florio con apposita delibera ha accolto e fatta propria l’iniziativa dei familiari delle vittime Covid. «Lutti che hanno fortemente colpito la nostra comunità – ha affermato il vice sindaco Pierluigi Di Tommaso – lutti che fanno ancora male ed è giusto farne memoria. E questo monumento serve oggi e servirà in futuro a non dimenticare».

Appuntamento, quindi, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale per la santa messa e, poi a seguire, cerimonia di scopertura del monumento e momento di raccoglimento, preghiera e riflessione per le 23 vittime del Covid a Santa Croce di Magliano.

