Eolico offshore, parte la mobilitazione sul territorio

TERMOLI. Conferenza stampa di presentazione delle osservazioni al progetto offshore della Maverick SRL. All’evento organizzato da “La Fonte" e dalla “Don Milani” parteciperanno numerose associazioni professionali, civiche e culturali.

«Com’è noto, la Maverick SRL di Milano ha presentato alla Capitaneria di Porto di Termoli una domanda di concessione demaniale marittima con l’intento di realizzare un gigantesco impianto eolico offshore a poco più di venti chilometri dalla costa molisana.

Lo ha fatto con un approccio burocratico e privo di una qualsiasi interlocuzione e connessione con le istituzioni locali e con i portatori di interessi sociali, economici e ambientali della nostra regione.

Abbiamo proposto, a partire dalla conferenza del 4 giugno 2022 da noi organizzata presso il COSIB di Termoli, una precisa strategia sulla complementarietà tra offshore, attività produttive e comunità energetiche. Lo abbiamo fatto insieme agli operatori del mondo della pesca, del mondo agricolo, dell’associazionismo civile e culturale. Ne è scaturita un’alleanza inedita e straordinaria che si manifesterà pienamente nella conferenza stampa di lunedì 9 gennaio presso il porto turistico di Termoli, al Sottovento.

Nella conferenza stampa saranno illustrate le ragioni per una ferma opposizione al progetto Maverick e la nostra strategia alternativa per realizzare rapidamente un impianto offshore galleggiante che sia sostenibile per l’ambiente e condiviso dal nostro sistema economico e sociale».